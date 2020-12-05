أخبار الفن| تطورات الحالة الصحية لفيفي عبده .. كندة علوش تكشف كواليس علاقتها بـ عمرو يوسف

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:

تصدرت الفنانة فيفي عبده، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية. وكشفت فيفي عبده، عن تعرضها لأزمة صحية كبيرة في الوقت الحالي دون أن تكشف عن أي تفاصيل.

تصدرت الفنانة كندة علوش، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ظهورها في برنامج أبلة فاهيتا. وكشفت الفنانة كندة علوش، تفاصيل بداية علاقتها بزوجها الفنان عمرو يوسف، وكيف أثرت في شخصيته للأفضل.

حرص الفنان تامر حبيب، على تهنئة الفنانة منى زكي، بعد حصولها على جائزة فاتن حمامة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ووجه رسالة لها، كما وجه رسالة لـ وحيد حامد أيضًا.

عبّرت الفنانة منى زكي، عن سعادتها بالتكريم والفوز بجائزة فاتن حمامة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.