نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:
تصدرت الفنانة فيفي عبده، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.
وكشفت فيفي عبده، عن تعرضها لأزمة صحية كبيرة في الوقت الحالي دون أن تكشف عن أي تفاصيل.
تصدرت الفنانة كندة علوش، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ظهورها في برنامج أبلة فاهيتا.
وكشفت الفنانة كندة علوش، تفاصيل بداية علاقتها بزوجها الفنان عمرو يوسف، وكيف أثرت في شخصيته للأفضل.
حرص الفنان تامر حبيب، على تهنئة الفنانة منى زكي، بعد حصولها على جائزة فاتن حمامة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ووجه رسالة لها، كما وجه رسالة لـ وحيد حامد أيضًا.
عبّرت الفنانة منى زكي، عن سعادتها بالتكريم والفوز بجائزة فاتن حمامة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
يعرض في السابعة من مساء اليوم السبت، فيلم "تفاح" إخراج خريستوتس نيكو، الذي يمثل اليونان في سباق أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.
تصدرت الفنانة يسرا اللوزي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد رسالة إيمي سمير غانم لها.
هنأت الفنانة بسنت شوقي، صنّاع فيلم "حظر تجول" بمشاركته في السمايقة الرسمية لمهرجان القاهرة وذلك أثناء حضورها على الريد كاربت الخاصة بالفيلم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن| تطورات الحالة الصحية لفيفي عبده .. كندة علوش تكشف كواليس علاقتها بـ عمرو يوسف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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