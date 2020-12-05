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حفل غنائي يجمع محمد حماقي بالعسيلي.. تعرف على التفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد نجما مصر محمد حماقي، والعسيلي، لإحياء حفل غنائي ضخم في كوكا كولا أرينا بدبي وذلك يوم 25 من شهر ديسمبر الحالي.


وبدءت منافذ بيع التذاكر، الإعلان عن سعرها وأماكن بيعها.

ومن المفترض أن يقدم كل منهما مجموعة كبيرة من الأغاني وسط جميع الحاضرين.

في سياق آخر طرح العسيلي، مؤخرًا أغنية"احتراع" مع تامر حسني، وحققت الأغنية نجاح كبير ونسب مشاهدة عالية عبر"يوتيوب".


ويعمل حماقي، على قدم وساق خلال هذه الفترة على ألبومه الغنائي المقبل، وبالفعل استقر على عدد كبير من أغانيه.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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