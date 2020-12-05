باريس ـ العمانية:

يتناول مسلسل “شاين ولولا” الذي أخرجته الروائية وكاتبة السيناريو الفرنسية “فيرجيني براك” مأساة المهاجرين من خلال حياة امرأتين قويتين وهشتين في الوقت نفسه. وتقول “براك” إنها رغبت في بداية الأمر الحديث عن النساء، لأنها كانت تعتقد أنهن قابعات في أسفل السلّم. لكنها اكتشفت أن هناك من هم تحتهن في الترتيب، ألا وهم المهاجرون. وهكذا قررت المخرجة المضي قدماً في مشروعها، فاختارت أن تكون إحدى بطلتيه ذات شعر قصير وجسم مضطرب، تعمل في تنظيف القطارات؛ أما الثانية امرأة تقدم على قتل زوجة صديقها عن طريق الخطأ. ومع الفروقات بين المرأتين، إلا أنهما ربطتا صداقة قوية وعملتا معا في تهريب المهاجرين. ويُبث المسلسل الذي يتضمن ثماني حلقات على المنصات الالكترونية. وتحيل طريقة إخراجه إلى المسلسلات الأميركية، فهي تظهر جماليات الطبيعة في الشمال الفرنسي وتعج بالإيحاءات المضحكة أحيانا والمأساوية أحايين أخرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مأساة المهاجرين في مسلسل للروائية الفرنسية “فيرجيني براك” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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