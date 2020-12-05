حلقة عمل تدريبية في صور حول الكتابة الروائية

صور ـ عبدالله بن محمد باعلوي:

نظمت اللجنة الشبابية بنادي الطليعة حلقة عمل تدريبية حول الكتابة الروائية قدمها الروائي أحمد بن محمد العلوي عبر منصة زووم حيث تأتي حلقة العمل ضمن فعاليات الموسم الثقافي والشبابي الأول والتي تهدف الى خدمة المجتمع عبر التفاعل وتنشيط الحركة الثقافية والشبابية. وقد شهدت حلقة العمل عددا من المحاور تناولت تعريف الأدب وأهميته التي تكمن في جعل الناس أكثر وعيا ونضجا وأكثر جرأة ويزيد من سعة الخيال إلى جانب التعريف بالرواية وأنواعها كالرواية الدرامية والبوليسية والخيال العلمي وروايات الرعب وتفصيل عناصر الرواية كالحبكة وهي النظام الذي يجعل الرواية كالبناء المتكامل والشخصيات وتنوع مصادرها من الثقافة العامة والنصوص الأدبية والتاريخية ومن الخيال، وأيضا الزمان كما يعرفه (ماريو بارغاس) بالطريقة التي يستغلها الراوي ليحرر إبداعه من العالم الواقعي، وأخيرا المكان والذي يؤثر في طباع الشخصيات ومواقفهم ويساهم في رسم البعد الفني المقصود، واختتمت حلقة العمل بالتحدث عن السرد ومكوناته وأساليبه ومستوياته وخصائصه.

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