نبيل شعيل يشارك جمهوره أثناء قيامه بالتصويت في انتخابات أعضاء مجلس الأمة بالكويت

وكتب نبيل شعيل، على الصورة الذي نشرها عبر موقع تدوين التغريدات تويتر: "تم التصويت للكويت".

وكان أطلق نبيل شعيل، مؤخرا أغنية "قصر اليمامة"، من كلمات الشاعر عبداللطيف البناي ولحن حمد الخضر وتوزيع موسيقي مكس وماسترنغ عبدالله العماني، وذلك إهداء منه إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم.

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان الكويتي ​نبيل شعيل،​ جمهوره بصورة جديدة له أعلن من خلالها عن قيامه بالتصويت في انتخابات أعضاء مجلس الأمة الجديد في الكويت، الذي تبلغ مدته الدستورية 4 سنوات، وذلك على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.