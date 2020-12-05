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نبيل شعيل يشارك جمهوره أثناء قيامه بالتصويت في انتخابات أعضاء مجلس الأمة بالكويت

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القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان الكويتي ​نبيل شعيل،​ جمهوره بصورة جديدة له أعلن من خلالها عن قيامه بالتصويت في انتخابات أعضاء مجلس الأمة الجديد في الكويت، الذي تبلغ مدته الدستورية 4 سنوات، وذلك على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتب نبيل شعيل، على الصورة الذي نشرها عبر موقع تدوين التغريدات تويتر: "تم التصويت للكويت".

وكان أطلق نبيل شعيل، مؤخرا أغنية "قصر اليمامة"، من كلمات الشاعر عبداللطيف البناي ولحن حمد الخضر وتوزيع موسيقي مكس وماسترنغ عبدالله العماني، وذلك إهداء منه إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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