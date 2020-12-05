نجوم على الريد كاربت يتحدثون لـ دوت الخليج.. منى زكي: فخورة بجائزة فاتن حمامة.. أمينة خليل تكشف تفاصيل حفل زفافها

إلتقت كاميرا "دوت الخليج"، بعدد من النجوم على الريد كاربت الخاصة بفيلم "حظر تجول" المشارك في الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، نستعرض لكم أبرزهم من خلال التقرير التالي:

منى زكي

عبّرت الفنانة منى زكي، عن سعادتها بالتكريم والفوز بجائزة فاتن حمامة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. كما وصفت منى زكي، لـ كاميرا "دوت الخليج"، شعورها بالفخر بالحصول على مثل هذه الجائزة واقتران اسمها بالفنانة الكبيرة فاتن حمامة بجانب تكريم السيناريست وحيد حامد معها في الدورة ذاتها من المهرجان.

أمينة خليل

عبّرت الفنانة أمينة خليل، عن سعادتها الشديدة بمشاركة فيلمها "حظر تجول" بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42، مشيرة إلى أنها إعتادت أن تشاهد أفلام المهرجان مع والدها منذ الصغر. وتحدثت أمينة خليل، في تصريح لـ كاميرا "دوت الخليج" عن كواليس الفيلم وفريق العمل، معبرة عن تقديرها للمخرج أمير رمسيس وللفنانة إلهام شاهين، وتحدثت أيضا عن تفاصيل أعمالها المقبلة، كما كشفت عن بعض تفاصيل حفل زفافها والذى من المقرر ان يقام خلال الفترة المقبلة.

نسرين طافش

قالت الفنانة نسرين طافش، إنها تستعد لتقديم عدة اعمال فنية جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة. كما تحدثت لـ كاميرا "دوت الخليج" عن تجربتها في مسلسل "ختم النمر" معبرة عن سعادتها بالعمل مع جميع فريق المسلسل.

المطربة لينا شاماميان وقالت لينا شاماميان، لـ كاميرا "دوت الخليج" إنها تستعد لتقديم حفل غنائي في القاهرة خلال يوم 18 ديسمبر على خشبة مسرح الزمالك. يذكر أن حققت لينا شاماميان، نجاح كبير جدًا بأغنية "هنعيش ونشوف" تتر مسلسل "إلا أنا".

بسنت شوقي

هنأت الفنانة بسنت شوقي، صنّاع فيلم "حظر تجول" بمشاركته في السمايقة الرسمية لمهرجان القاهرة وذلك أثناء حضورها على الريد كاربت الخاصة بالفيلم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42. وعبّرت بسنت شوقي، لـ كاميرا "دوت الخليج"، عن سعادتها بإختيار خطيبها محمد فراج لعضوية لجنة التحكيم، مؤكدة على دعمهما لبعضهما البعض على المستوى الفني والإنساني.

تامر حبيب

حرص الفنان تامر حبيب، على تهنئة الفنانة منى زكي، بعد حصولها على جائزة فاتن حمامة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ووجه رسالة لها، كما وجه رسالة لـ وحيد حامد أيضًا. كما تحدث تامر حبيب، من خلال كاميرا "دوت الخليج"، عن أعماله القادمة التي يحضر لها.

شريف رمزي

حرص الفنان شريف رمزي، على تهنئة صناع فيلم "حظر تجول" الذي عرض أمس ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، متمنيًا أن يحصد جائزة في منافسات المهرجان. كما كشف شريف رمزي، في لقاء خاص لـ كاميرا "دوت الخليج" عن تفاصيل أعماله المقبلة التي يجهز لها، كما تحدث أيضا عن علاقته بأسرته وطقوسه في فترة حظر كورونا.

سارة الطباخ