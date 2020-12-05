غدا في مهرجان القاهرة.. مسابقة سينما الغد تواصل عروضها بـ "حنة ورد" و"الحرفي" و"الحياة على الهامش"

ويعرض ضمن برنامج غدا 4 أفلام، هي؛ المصري "حنة ورد" إخراج مراد مصطفى، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والوثائقي الأيطالي "الزهور، الزهور، الزهور" إخراج لوكا جوادانيينو في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

القاهرة - محمد ابراهيم - يعرض في الثالثة والنصف من مساء غدا الأحد بمسرح الهناجر، الجزء الثاني من أفلام مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة، وذلك بمسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية.

وفيلم "الحياة على الهامش" إخراج مو هراوي، من إنتاج الصومال، النمسا، ألمانيا، وذلك في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أما الفيلم الرابع فهو الأسترالي "الحرفي" إخراج نيكولاس كليفورد، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.