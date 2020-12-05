أشرف عبد الباقي يكشف لأول مرة سبب خضوعه لتحليل "DNA"..بالفيديو

أشرف عبدالباقي حل ضيفا على برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني والمعروض على كل من قناة "DMC" و"أبو ظبي"، وكشف الفنان المصري عن تفاصيل حياته، وكيف بدأ العمل في طفولته في ورشة والده.

أشرف عبد الباقي: بسبب مرض والدي بدأت العمل معه في ورشته

أشرف عبدالباقي كشف في تصريحاته لبرنامج "السيرة"عن تفاصيل طفولته وكيف بدأ العمل في فترة مبكرة من عمره حيث شارك والده بالعمل في ورشة للحديد في عمر الـ12 سنة، وأكد الفنان المصري أن هذا العمل ساهم في تكوين شخصيته واعتماده على نفسه وأنه كان محب له فقال: "والدتي اقترحت على والدي وأنا في عمر الـ12 أن اعمل معه في ورشة الحديد التي يمتلكها، وكان ذلك بعد فترة عانى فيها والدي من المرض، وخلال هذه الفترة تعلمت الكثير من والدي ومن العاملين في الورشة، وكنت شغوفا بالعمل، واستطاعت أن أصنع نفسي لدرجة أنني قمت بشراء سيارة في سن الـ18 سنة".

أشرف عبد الباقي: كنت طفل جاد واستفدت من والدي في حياتي

أشرف عبد الباقي تحدث كذلك عن الأسباب التي جعلته ينجذب بشكل أكبر للعمل مع والده في ورشة الحديد التي يمتلكها، وأكد أنه امتلك خبرات كبيرة بسبب والده فقال: "لا اعتقد أنني حصلت على دلع من أسرتي رغم أنني أصغر اخوتي، وذلك بسبب مرض والدتي، وكنت طفل جاد اتناقش مع والدي في الأمور الخاصة بالعمل، واعتقد أن ذلك تسبب في زيادة خبرتي"، أشرف عبدالباقي أشار كذلك لعلاقته الاسرية بأخوته وكذلك يوم وفاة والدته فقال: "والدتي كانت تعاني من العديد من الأمراض بعد ولادتي وأصيبت بأزمة قلبية وتوفيت وتسببت الوفاة في انهيار والدي وكنت أول مرة أجده بهذا الشكل، والدي حرص دوما على جمع ابنائه كل يوم جمعة والجلوس معا، ونحن كأخوة نسعى أيضا لاستمرار هذه العادة في الأوقات التي تسمح لنا بذلك".

أشرف عبدالباقي: لا يوجد فرق بين الحرفي والفنان

أشرف عبدالباقي أكد أنه لا يوجد فرق لديه بين شخصه كفنان وشخصه كعامل في الحرف اليدوية فقال الفنان المصري: "لا أعتقد أن هناك فرق بين الفنان والحرفي فكل منهما يقدم فن بشكل مختلف، بالتأكيد الممثل يجسد حالة ومن هنا تظهر بعض الأختلافات، كما أن الممثل ليس موظف"، وأضاف أشرف عبد الباقي:"راحة البال وجدتها في العمل، أنا اعمل فقط بغض النظر عن نجاح العمل أو لا بل اقدم ما يجب أن افعله، أهم شيء في الحياة هو العمل، خلال حياتي عملت في العديد من الأعمال بداية من ورشة الحديد ثم العمل في مجال الأخشاب، حتى افتتحت معرض للديكور"، وأضاف أشرف عبد الباقي أنه شخص لم يواجه الحرمان في طفولته فقال: "حالة الرضا اعتقد انها سيطرت علي شخصي خصوصا أن والدي كان موفر لنا كل شيء، فكنت ارى أن البعض لا يجد ما امتلكه انا".

خضوع أشرف عبد الباقي لتحليل "DNA"

أشرف عبدالباقي تحدث عن إجرائه لتحليل DNA في الولايات المتحدة الأمريكية لمعرفة أصول عائلته فقال: "خضعت لتحليل DNA في الولايات المتحدة بسبب رغبتي في معرفة أصول عائلتي منذ ألف سنة، والتحليل أثبت أن عائلتي تواجدت منذ أكثر من 400 سنة في القاهرة بمصر، وسبب خضوعي لهذا التحليل هو نوع من التشويق سيطرت علي شخصي لمعرفة جذوري".