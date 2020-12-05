فيديو عبدالله السدحان يعلن انتهاء تصوير مشاهده بمسلسل "الديك الأزرق" في مصر

عبدالله السدحان بعد أسابيع من تصويره لمسلسل "الديك الأزرق" في العاصمة المصرية القاهرة، أعلن عن الانتهاء من تصوير آخر مشاهده في العمل الذي يتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من النجوم.

عبدالله السدحان ينتهي من تصوير مسلسل "الديك الازرق"

عبدالله السدحان نشر عبر حسابه على "تويتر" تغريدة وفيديو تحدث من خلالهما عن مشاهده في مسلسل "الديك الأزرق" وأنه يستعد لتصوير آخر مشاهده في العمل الجديد، في وقت أكد فيه على استمرار صناع المسلسل في استكمال تصوير بعض المشاهد المتبقية فقال الفنان السعودي الكبير: "صباح الخير أنا الآن أستعد لتصوير آخر مشاهدي في المسلسل، لكن يتبقى لصناع العمل العديد من المشاهد، تجهيزاتي للمشهد شعور ليس بالسهل، لكن الباقي على الله".

عبدالله السدحان: "نجتهد كممثلين والباقي على الله"

عبدالله السدحان علق كذلك على الفيديو الذي نشره وأوضح أن الممثل يجتهد في تقديم أفضل أداء له بعد أن يتعايش مع الشخصية التي يقدمها والتي تأخذ من وقته ومجهوده، وأشار الفنان السعودي إلى صعوبة معرفة هل الممثل قد نجح في تقديم شخصيته بالشكل المطلوب، لكن من حوله ومن فيهم المخرج قد يساعدوه على معرفة هذا، وأن الأمر يعود في النهاية للمشاهد الذي يحكم على العمل عند رؤيته فكتب عبدالله السدحان: "نجتهد كممثلين لتقديم الأفضل والأجمل من اداء وتعايش مع الشخصية وتحمل ساعات التصوير، تؤدي مشاهدك وانت لا تعلم هل وفقت بادائها كما هو مطلوب؟ عدا إشارة المخرج ومن حوله والباقي على الله ثم رأيي المتلقي بعد العرض".

سبب تأخير تصوير مسلسل "الديك الأزرق"

عبدالله السدحان قد وصل إلى العاصمة المصرية من أجل تصوير مسلسل "الديك الأزرق" كما حضر مجموعة من نجوم الخليج للمشاركة في العمل الجديد الذي انتظر الجمهور عرضه في شهر رمضان الماضي نظرا لأن العمل سوف يجمع كل من الفنان عبدالله السدحان والفنان بيومي فؤاد، لكن تأخر استكمال تصويره نتيجة الأوضاع الخاصة بكورونا التي تسببت في تأجيل تصوير المسلسل الذي يشارك في بطولته مجموعة من نجوم الكوميديا في الخليج ومصر منهم الفنانة شيماء سيف، والفنان سعيد الصالح، ونورة محمد، ويدور العمل في إطار كوميدي ويناقش العديد من القضايا الإجتماعية ومن المقرر أن ينتهي تصوير المسلسل في شهر يناير القادم.

"كسرة ظهر" هو من الأعمال الأخيرة التي شارك في بطولتها الفنان عبدالله السدحان والتي عرضت في شهر رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من الفنانة هنادي الكندري، وأحمد العونان، وأميرة محمد، وفهد البناي، ومحمد الحداد، والعمل من تأليف عبدالله السعد، وإخراج أحمد يعقوب المقلة.