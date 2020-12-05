حصاد 2020:أبرز حالات الطلاق والإنفصال بين النجوم ..دينا الشربيني واصالة نصري أكثرهم جدلاً

حصاد 2020 في الوسط الفني شهد حالات طلاق وانفصال متعددة أثار بعضها جدلاً واسعاً ومتواصلاً الى اليوم على غرار طلاق الفنانة أصالة نصري وطارق العريان التي ما تلبث أن تتحدث عن فترة طلاقها والصعوبات النفسية التي مرت بها، الى جانب طلاق الفنانة أنغام بعد فترة قصيرة من الزواج، بينما ما يزال يتصدر انفصال دينا الشربيني وعمرو دياب المشهد الفني في ظل التزام الطرفين للصمت.

ومع مشارفة عام 2020 على الإنتهاء، دعونا نلقي نظرة على أبرز حالات الطلاق والإنفصال التي شهدها هذا العام.

انفصال دينا الشربيني وعمرو دياب

انفصال دينا الشربيني وعمرو دياب خبر ضجت فيه وسائل التواصل الإجتماعي في الأيام الماضية بعد تداول معلومات عن وقوع خلاف كبير بين الثنائي ومغادرة دينا الشربيني لشقة الهضبة بدون التوصل الى حل للخلاف القوي بينهما.

وما عزز من أخبار انفصال الثنائي مسارعة العديد من الفنانات لتوجيه الدعم لدينا الشربيني والإشادة بموهبتها الفنية وأخلاقها من خلال رسائل على مواقع التواصل وبينهم الفنانة بشرى والفنانة وفاء عامر وغيرهم.

وكانت علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني بدأت قبل حوالي 3 سنوات بعد مشاهدتهما معاً في مناسبات عديدة، ليفصح الثنائي بعدها عن علاقتهما الرسمية من خلال نشر صورهما معاً على الحسابات الرسمية على انستغرام وآخرها كشف دينا الشربيني عن مجموعة لحظات رومانسية لها برفقة الهضبة في مناسبة عيد ميلاده، بينما ما يزال الطرفان يلتزمان الصمت بشأن الأخبار الرائجة عن انفصالهما.

طلاق اصالة نصري وطارق العريان

الفنانة أصالة أكدت مطلع عام 2020 خبر انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان بعد تداول العديد من الأخبار حول وقوع خلاف كبير بينهما، والتلميح الى اكتشاف أصالة نصري علاقة عاطفية تربط زوجها بإحدى الفنانات الشابات.

ورغم وقوع الطلاق مع بداية العام، لكن اصالة نصري لم تستطع الخروج من أزمتها حيث تحدثت في اكثر من لقاء عن طلاقها ومدى معاناتها بسبب هذا الإنفصال بعد زواج دام لحوالي عشر سنوات بينهما.

طلاق أنغام واحمد ابراهيم

طلاق الفنانة أنغام والموزع الموسيقي احمد ابراهيم يأتي ايضا من أبرز حالات الانفصال هذا العام التي أحدثت ضجة كبيرة خاصة حيث انهار زواج الثنائي عقب سنة واحدة من زواجهما.

وجاء طلاق الثنائي بعد حالة جدل كبيرة ايضا رافقت زواجهما خاصة وأن أحمد ابراهيم كان متزوجاً ولديه أطفال، وما لبث وان أعلن عودته لزوجته الأولى السيدة ياسمين عيسى.

يشار الى أن أنغام قد أعلنت زواجها علنا من احمد ابراهيم للمرة الأولى بعد عدد من زيجاتها السرية، وحرصت ايضا على الظهور مع زوجها في مناسبات متعددة معلنة اعتزازها بقصة حبهما وتأكيدها بأنها تعيش "حالة خاصة جدا" على غرار عنوان ألبومها الذي تعاونت فيه مع زوجها.

طلاق مي حلمي ومحمد رشاد

بعد أزمات متعددة رافقت قصة حبهما وزواجهما، فاجأ الفنان محمد رشاد الجمهور بإعلان انفصاله عن زوجته الاعلامية المصرية مي حلمي في شهر اغسطس 2020 وقام بإلغاء متابعتها عبر حسابه في "إنستغرام"، كما حذف كل الصور التي تجمعهما معاً منذ تعارفهما، وأرفق ذلك بأول تعليق له عبر ستوري انستغرام قائلا :"أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد" في إشارة الى انتهاء علاقتهما.

وواجه محمد رشاد ومي حلمي العديد من المحطات الصعبة والقاسية منذ اعلان ارتباطهما وكان آخرها أزمة الحجز على منزلهما الزوجية وسبقها اجهاض مي حلمي.

طلاق الفنان علاء زلزلي

الفنان علاء زلزلي صدم الجمهور بإعلان انفصاله عن زوجته رنيم مخلوف بعد 13 عاما من الزواج، وانجابه منها ثلاثة أطفال، واصدر بيانا رسميا أعلن فيه الإنفصال لكنه شدد في الوقت عينه على بقاء الإحترام بينه وبين زوجته من دون أن يكشف سبب طلاقه.

وقال بأنه من أجل الحفاظ على أولادهما، قرر مع زوجته الإنفصال وسيعطي تركيزه على حياته الفنية، ومشاريع الغناء في الفترة المقبلة.

طلاق كارلا حداد وطوني ابو جودة

مقدمة البرامج والممثلة اللبنانية كارلا حداد أعنلت طلاقها هذا العام من مقدم البرامج والممثل الكوميدي طوني أبو جودة بعد اخبار كثيرة كانت متداولة عن انفصالهما، وقالت بأنه طلاقهما خصل بالاتفاق بين الطرفين.

يذكر بأن الثنائي رزقا بإبنتهما الوحيدة "ليا" والتي تبلغ من العمر حاليا نحو 11 عاما.

ومن حالات الطلاق التي شهدها الوسط الفني، طلاق سعيد الماروق وزوجته، وطلاق الممثلة اللبنانية رولا شامية، كما أعلنت نوال الزغبي حصولها على أوراق طلاقها بشكل رسمي بعد سنوات من انفصالها عن زوجها، كما انفصلت شام الذهبي عن خطيبها الطبيب معتز نصير، وايضا أعلنت ملكة الجمال دارين حلمي انفصالها عن خطيبها المطرب تامر عاشور.