هنا شيحة تبارك لشقيقتها حلا بعد ارتباطها بمعز مسعود وتعلق على قصة حبهما..بالفيديو

هنا شيحة كشفت في لقائها مع برنامج "ET بالعربي" حقيقة ارتباط شقيقتها الفنانة المصرية حلا شيحة بمقدم البرامج والمنتج معز مسعود، وذلك بعد تعليق الثنائي ورسائلهما الرومانسية المتبادلة خلال الفترة الماضية.

هنا شيحة تؤكد ارتباط حلا شيحة بمعز مسعود

هنا شيحة أكدت في تصريحاتها لبرنامج "ET بالعربي" ارتباط شقيقتها الفنانة حلا شيحة بمعز مسعود وذلك بعد فترة طويلة من الجدل حول علاقة الثنائي الذي فاجئ كل منهما الجميع بتبادل الرسائل الرومانسية خلال الفترة الماضية، في وقت تردد أن الفنانة قد تزوجت بالفعل من معز مسعود لكن شقيقتها الفنانة هنا شيحة نفت ذلك وأكدت أن هناك ارتباط حدث بالفعل بين الثنائي، فقالت هنا شيحة: "حلا لم تتزوج حتى الآن وهي في طريقها للارتباط".

هنا شيحة عن ارتباط شقيقتها: "اختيار وراحة شخصية"

هنا شيخة قدمت التهانئ للثنائي على هذا الارتباط الذي أكدت أنه مبني على حرية الإختيار والراحة الشخصية التي تبني على الحب، وأن لا يجب أن يتدخل أحد في مثل هذه النقطة فقالت هنا شيحة: "ابارك للثنائي على هذه الارتباط، وما حدث إختيار وراحة شخصية واللي بيحب بيحب، ولا نستطيع أن نتدخل في هذه النقطة او نتحدث عنها".

قصة ارتباط الفنانة حلا شيحة بمعز مسعود قد نالت اهتماما كبيرا من قبل قطاع واسع من الجمهور بسبب أن الغموض قد أحيط بها خلال الأسابيع الماضية وتحديدا أن الثنائي رفض كل منهما الحديث عن هذا الارتباط حيث أن معز مسعود قد ارتبط في السابق بالفنانة شيري عادل، وتزوجا لفترة قصيرة قبل انفصالهما، وسبقها تجربة زواج قصيرة أيضاً من ناشطة مواقع التواصل بسنت نور الدين، قبل أن يرتبط للمرة الرابعة بحلا شيحة، حيث أن لدى معز زوجة أولى من خارج الوسط الفني.

رسائل رومانسية متبادلة بين معز مسعود وحلا شيحة

معز مسعود فاجئ الجمهور خلال الأيام الماضية بطرح مقطع أغنية بصوته بعنوان "مقاتل"، والتي أهداها إلى حلا شيحة، وقال في تدوينته عبر حسابه على "انستجرام" إن الأغنية كتبها في عام 2007 وعزفها على جيتاره، ويهديها إلى الفنانة المصرية حلا شيحة، وعلق على الفيديو قائلا:"رحلتنا واحدة.. نحن بعيدون عن الضحالة الآن"، وهو ما اعتبره البعض تلميحاً منه بارتباطه بحلا شيحة وتأكيداً للأخبار المتداولة منذ فترة.

حلا شيحة من جانبها أعادت نشر الأغنية، ووجهت رسالة رومانسية إلى معز مسعود أكدت بها أخبار ارتباطها به، وقالت:" شعرت بكل كلمة في أغنيتك، نعم رحلتنا واحدة، وأنا فخورة بأنك كرستها لي.. لديك الكثير لتقدمه، لا أطيق الانتظار لرؤية كل شيء"، ويعتبر ذلك التواصل العلني الأول بين معز مسعود وحلا شيحة بعد انتشار قصة ارتباطهما، والتي لم يعلق عليها الثنائي بشكل مباشر منذ انطلاقها، وذلك بعد تبادلهما التعليقات التي تدل على قوة علاقتهما قبل انطلاق أخبار ارتباطهم، وتردد أن الفنانة المصرية لم تعلن عن ارتباطها بسبب انتظارها لانتهاء شهور العدة بعد إنتهاء إجراءات طلاقها رسمياً من زوجها الكندي ووالد أبنائها الأربعة، وذلك بعد أكثر من عام من إعلان انفصالها عنه وعودتها للقاهرة والفن، وقد تزوجت حلا شيحة لفترة قصيرة من الفنان هاني عادل ولكن انفصلا كل منهما بعد عقد قرانهما.