أول تعليق لريهام سعيد بعد قرار وقف برنامجها بسبب حلقة "تعذيب الحيوانات"

ريهام سعيد علقت على القرار الذي صدر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر على وقف عرض برنامج "صبايا الخير" الذي تقدمه الإعلامية المصرية على قناة النهار إلى حين الانتهاء من التحقيق معها بشأن حلقة صيد الحيوانات.

أول تعليق لريهام سعيد على قرار وقف برنامجها "صبايا الخير"

ريهام سعيد علقت لأول مرة عبر حسابها على "انستجرام" على قرار وقف برنامجها "صبايا الخير" المعروض على قناة النهار وذلك بعد الهجوم الكبير الذي تعرضت له الإعلامية المصرية نتيجة عرض حلقة عن صيد الحيوانات البرية التي من بينها الثعالب من قبل مجموعة من الصيادين التي وجهت لهم اتهامات بالتعامل القاسي مع الحيوانات التي تم اصيطادها، ريهام سعيد كشفت عن رضاها بالقرار الذي صدر فكتبت تعليق مختصر قالت فيه: "أي حاجة من عند ربنا حلوه و خير الحمد لله".

ريهام سعيد ترد على انتقادات الجمهور لها

ريهام سعيد نشرت كذلك فيديو لبعض المشاهد من الحلقة التي ظهرت فيها وهي تحث الصيادين على التعامل برفق مع الحيوانات وعدم التسبب في أي أذى بالنسبة لها، كما ظهر أحد الأشخاص الذين اشرفوا على عملية صيد لثعلب حيث أوضح أن الاصطياد يتم من أجل إجراء ابحاث علمية عليه، وأن الجرح الذي وقع للثعلب أثناء الصيد قد تم علاجه منه، كما تم إطلاق سراحه، الفيديو الذي نشرته ريهام سعيد علق عليه العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وهاجموا الإعلامية المصرية التي ردت على هجوم إحدى المتابعات وتعذيبها للحيوانات فكتبت ريهام سعيد: "فين العذاب، وبعدين ده خطر على الناس دى منطقة سكنية".

وقف برنامج ريهام سعيد للمرة الثانية

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قد اصدر قرارا خلال الساعات الماضية بوقف برنامج "صبايا الخير" الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة "النهار" إلى حين الانتهاء من التحقيقات مع مقدمة البرنامج، والممثل القانوني للقناة المصرية حول محتوى الحلقة التي تناولت صيد الثعالب، ريهام سعيد قد تعرضت خلال الأيام الماضية لموجة من الهجوم بسبب حلقتها الثانية من برنامج "صبايا الخير" والتي ناقشت صيد الحيوانات، وقد هاجم تيار كبير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الإعلامية المصرية بسبب محتوى الحلقة الذي قامت بحذفه القناة المصرية وتقديم اعتذار أكدت فيه احترامها ودعمها لحقوق الحيوانات وأن تعيش بدون معاناة أو قسوة في التعامل معها.

يذكر أن الإعلامية المصرية ريهام سعيد قد عادت لتقديم برنامجها "صبايا الخير" على قناة النهار في نهاية الشهر الماضي، وذلك بعد انتهاء فترة إيقافها لمدة عام من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر بسبب الاتهامات التي وجهت لها بإهانة مرضى السمنة في إحدى حلقات برنامجها "صبايا"