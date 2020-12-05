غدا في مهرجان القاهرة.. الكشف عن نجوم الغد العرب بمشاركة أحمد مالك

كما ينضم أيضا للمناقشة الفنان أحمد مالك، وهو أحد المشاركين في نسخة 2017 من نجوم الغد العرب.

وفي فندق ماريوت بالقاهرة تتواجد نتفليكس ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما من خلال محاضرة بعنوان "دليل نتفليكس لمرحلة ما بعد الإنتاج والمؤثرات البصرية: محاضرة يقدمها ليو دي وولف وكريم بطرس غالي وجيليان مكي"، وذلك في الساعة 11 صباحًا.