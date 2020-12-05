ثغرة واحدة.. نبيل الحلفاوي يعلق على تشكيل الاهلى لمواجهة طلائع الجيش| شاهد

نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر قبل انطلاق مباراة النادى الاهلى وطلائع الجيش فى بطولة كاس مصر .

وقال نبيل : "فيه ثغرة واحدة في التشكيل. يا إما تتعالج مبكرا أو ربنا يخيب ظننا ويفاجئنا كما حدث في مناسبة سابقة".

وعلق الفنان نبيل الحلفاوي على هزيمة الزمالك من فريق طلائع الجيش "3_1" في مباراة نصف نهائي كأس مصر.

وكتب نبيل الحلفاوي عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "‏مبروك لطلائع الجيش الصعود لنهائي كاس مصر.

مع طارق العشري الطلائع فريق صعب ومنظم ولديه عناصر متميزة هارد لك للزمالك. غياب بن شرقي يقلل من خطورته بشكل ملحوظ رغم وجود زيزو دينامو الفريق وأحد عناصر الخطورة فيه".

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش الفوز على منافسه نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن اللقاء الذي جمع بينهما في إطار منافسات دور النصف النهائي من كأس مصر.

وتمكن طلائع الجيش من الصعود إلي نهائي كأس مصر عقب الإطاحة بنادي الزمالك لينتظر الفاز من فريقي الأهلي والاتحاد السكندري في اللقاء الذي جمع بينهما.