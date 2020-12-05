أمير المصري يروي صعوبات تجسيد شخصية لاجئ سوري فى فيلم limbo

كشف الفنان أمير المصرى الذى يشارك فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بفيلمه الامريكى "ليمبو" وذلك ضمن منافسات المسابقة الرسمية بالمهرجان عن الصعوبات التى واجهها فى الفيلم الذى جسد فيه شخصية عربى واحد اللاجئين السوريين.

وقال امير فى لقاء بموقع "دوت الخليج" : سعيد بالمشاركة الثانية فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى حيث شاركت العام الماضى ايضا واتمنى ان يلقى العمل اعجاب الجمهور بعد عرضه يوم الاربعاء المقبل.

واضاف امير : واجهت كثيرا من الصعوبات بالفيلم ولعل من ابرزها البحث الكثير عن قضايا اللاجئين وحاولت بقدر الامكان ان نلمس اوجاعهم والامهم.

واوضح امير : ان اصعب ما واجهته فى الفيلم ان العمل كان يتم تصويره فى الصحراء وهو الامر الذى كان يمثل صعوبه فى التعايش فضلا عن الاجواء الخاصة بالاحوال الجوية.

حضر النجم أمير المصري افتتاح الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (2 ديسمبر – 10 ديسمبر) وذلك في إطار منافسته في المسابقة الرسمية بفيلم Limbo والذي شارك في مهرجان كان السينمائي، وتعتبر تلك هي المشاركة الثانية لـ أمير المصري في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث نافس في الدورة الماضية بفيلمه Danial.