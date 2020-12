أمير المصري يروي صعوبات تجسيد شخصية لاجئ سوري فى فيلم limbo

كشف الفنان أمير المصرى الذى يشارك فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بفيلمه الامريكى "ليمبو" وذلك ضمن منافسات المسابقة الرسمية بالمهرجان عن الصعوبات التى واجهها فى الفيلم الذى جسد فيه شخصية عربى واحد اللاجئين السوريين.

وقال امير فى لقاء بموقع "دوت الخليج" : سعيد بالمشاركة الثانية فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى حيث شاركت العام الماضى ايضا واتمنى ان يلقى العمل اعجاب الجمهور بعد عرضه يوم الاربعاء المقبل.

واضاف امير : واجهت كثيرا من الصعوبات بالفيلم ولعل من ابرزها البحث الكثير عن قضايا اللاجئين وحاولت بقدر الامكان ان نلمس اوجاعهم والامهم.

واوضح امير : ان اصعب ما واجهته فى الفيلم ان العمل كان يتم تصويره فى الصحراء وهو الامر الذى كان يمثل صعوبه فى التعايش فضلا عن الاجواء الخاصة بالاحوال الجوية.

حضر النجم أمير المصري افتتاح الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (2 ديسمبر – 10 ديسمبر) وذلك في إطار منافسته في المسابقة الرسمية بفيلم Limbo والذي شارك في مهرجان كان السينمائي، وتعتبر تلك هي المشاركة الثانية لـ أمير المصري في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث نافس في الدورة الماضية بفيلمه Danial.

وتدور أحداث فيلم Limbo حول شخصية عمر، شاب موسيقى وله مستقبل واعد، يبتعد عن أسرته السورية إلى جزيرة إسكتلندية في انتظار نتيجة طلب اللجوء، الفيلم يكشف كيف هو مؤثر تعدد الثقافات من خلال معاناة الأمل لأحد اللاجئين.

أمير المصري هو ممثل مصري بريطاني، حصل على العديد من الجوائز وتعاون مع أكبر نجوم السينما العالمية مثل توم هيدلستون، هيو لوري، أوليفيا كولمان ووودي هارلسون، وُلد في القاهرة ونشأ في لندن، قدّم في مصر فيلمين حققا نجاحًا باهرًا وهما رمضان مبروك أبو العلمين حمودة والثلاثة يشتغلونها.

أكمل دراسته في لندن ليتخرّج من أكاديمية LAMDA، ويبدأ مشواره الفني بأعمال مثل Rosewater (2014)، وبعدها حصل فرصة البطولة في عدة أعمال لثبت نفسه أمام الجمهور والنقاد كموهبة بريطانية ناشئة.

في عام 2016، انفجرت موهبته التمثيلية في مسلسل The Night Manager، حيث تعاون مع النجوم الذين ذكرناهم سلفًا، وفي 2017 تعاون مع النجم وودي هارلسون في فيلمه الأميركي Lost in London، وفي نفس العام قدم مسلسل The State المرشح لجائزة البافتا كـأفضل مسلسل قصير، وبشخصية إبراهيم شارك في المسلسل التليفزيونيTom Clancy's Jack Ryan المُرشّح لـ 3 جوائز إيمز برايم تايم، ثم مسلسل Informer المُرشح لجائزة البافتا كـأفضل مسلسل درامي.

ومن أبرز أعماله بطولته لفيلم المحارب العربي، وهو أول فيلم روائي طويل إنتاج أميركي سعودي، وتعتبر مشاركته في فيلم Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker أحد أبرز خطواته السينمائية، ويُعرض له حاليًا مسلسل Industry على منصة HBO، وينافس حاليًا بفيلمه Limbo في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعد عرضه بـمهرجان كان السينمائي، وحصوله على جائزة لجنة تحكيم الشباب من مهرجان سان سباستيان.