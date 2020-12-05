غدا في مهرجان القاهرة.. جلسة نقاشية عن دور السينما في التوعية بمخاطر الاتجار بالبشر

يشارك في الحوار السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ولوران دي بوك رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في مصر وكريستينا ألبرتين الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى النجمين آسر ياسين ونيللي كريم.

القاهرة - محمد ابراهيم - يعقد في تمام الرابعة عصرًا، من مساء غدا الأحد، بمسرح WE جلسة نقاشية بعنوان "هل تساهم السينما في التوعية بمخاطر الاتجار بالبشر؟"، تديرها مريم فرج مديرة المسؤولية المجتمعية في MBC، وتحت رعاية اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.