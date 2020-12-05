فن ومشاهير

في ذكرى ميلادها.. تعرف على بداية دخول سهير الباروني الفن

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القاهرة - محمد ابراهيم - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة سهير الباروني، واحدة من أفضل الكوميديانات في السينما والدارما.

نشأت في حي باب الشعرية. رفضت عائلتها أن تعمل بالمجال الفني، بسبب أنها حفيدة سليمان باشا الباروني وبعد إلحاح شديد منها وافقت والدتها على أن تكون معها خلال أداء البروفات.

بدأت بالعمل في فرقة إسماعيل ياسين، وبعدها تعاونت مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح في تقديم "الفوازير" ثم أثبتت نجاحها في عالم الكوميديا من خلال مسرحية "هاللو شلبي" مع عبد المنعم مدبولي.

بدأت حياتها السينمائية عام 1955 عندما شاركت في فيلم أيام وليالي مع العندليب عبد الحليم حافظ، وبعدها توالت الأفلام مع كبار نجوم زمن الفن الجميل لكن لفترة من حياتها حصرها المخرجون في أدوار العانس الراغبة بالزواج.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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