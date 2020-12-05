في ذكرى ميلادها.. تعرف على بداية دخول سهير الباروني الفن

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة سهير الباروني، واحدة من أفضل الكوميديانات في السينما والدارما.

نشأت في حي باب الشعرية. رفضت عائلتها أن تعمل بالمجال الفني، بسبب أنها حفيدة سليمان باشا الباروني وبعد إلحاح شديد منها وافقت والدتها على أن تكون معها خلال أداء البروفات.

بدأت بالعمل في فرقة إسماعيل ياسين، وبعدها تعاونت مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح في تقديم "الفوازير" ثم أثبتت نجاحها في عالم الكوميديا من خلال مسرحية "هاللو شلبي" مع عبد المنعم مدبولي.