أبطال مسرحية "الوصية" في ضيافة برنامج "آخر النهار"

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل نجوم مسرحية "الوصية" ضيوف على برنامج "آخر النهار" مع الاعلامي محمد الباز، وذلك بعد النجاح الذي حققته المسرحية بعد عرضها على المسرح القومي.

وتدور الحلقة حول سر اختيار قصة البطل الشهيد "محمد المعتز رشاد" لها، والكشف عن كواليس وتفاصيل اختيارهم للعرض المسرحي، بالإضافة إلى كيف جاءت فكرة المسرحية، ولماذا تحديدًا قصة الشهيد محمد المعتز رشاد من بين دفتر حكايات شهداء القوات المسلحة.

ويستضيف الدكتور محمد الباز كلا من المخرج الكبير خالد جلال والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، والفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، والفنان محمود حافظ، والمطربة الموهوبة مي فاروق، والمؤلف أيمن سلامة، والفنان الكبير إيهاب فهمي، مدير المسرح القومي.

مسرحية "الوصية" ضمن مبادرة "اعرف جيشك" التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ويقدمها البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، وإنتاج المسرح القومي برئاسة الفنان إيهاب فهمي، وهو يتناول قصة حياة الشهيد محمد المعتز رشاد، أحد شهداء قواتنا المسلحة بمعركة الإرهاب في سيناء، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج خالد جلال.

والمسرحية بطولة كل من أحمد فؤاد سليم، سميرة عبد العزيز، ميدو عادل، محمود حافظ، محمد دسوقي، ألحان المهدي، بسنت صيام، بطولة غنائية للفنانة مي فاروق، أشعار محمد بهجت، ألحان أحمد كيكار، ديكور محمد الغرباوي، أزياء هالة الزهري، إضاءة أبوبكر الشريف، استعراضات للدكتور مجدي صابر، مدرب الاستعراضات فاروق الشريف، مساعدو الإخراج: معتز مغاوري – أسماء غازي – هيثم حسام، مخرج منفذ علا فهمي.