صناع فيلم شرطة: فخورين بالمشاركة فى القاهرة السينمائي

شهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مساء اليوم عرض فيلم شرطة والمشارك ضمن منافسات المسابقة الدولية فى الدورة 42.

وعقب العرض تحدث عدد من صناع الفيلم عن فخرهم بتقديم الفيلم فى المسرح الكبير بدار الأوبرا وسط الجمهور.

وأكد الممثل الرئيسى أن العمل تم تقديمه قبل أشهر من احتجاجات الولايات المتحدة الأمريكية من قبل المليونين.

وأكد بطل "شرطة" أن الدنمارك تحوى عددا كبيرا من المهاجرين وبالتالي دائما ما تحدث المشكلات بينهم وبين الشرطة، ولا صحة انهم من اسعد شعوب الأرض.

فيلم شرطة من إخراج فريدريك لويس يفيد، ويقوم ببطولته نخبة من النجوم وهم أوزليم ساكلاناك وسيمون سيلز وجاكوب الريك .

والفيلم ينتمى لعالم الجريمة والأكشن، عبر قصة بوليسية يسودها التوتر الشديد .

وتدور أحداثه في إطار مشوق ومثير حيث تنتشر أخبار الوفاة الغامضة للمراهق «طالب بن هاسي» 19 عاما عبر الراديو، أثناء احتجاز الشرطة له».