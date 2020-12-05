غدا.. ندوة الفيلم المصري "حظر تجول" الساعة بالمسرح المكشوف

كما شهد الفيلم حضور عدد من النجوم منهم هاني رمزي، بشرى، كارول سماحة، صبري فواز، سيد رجب، المخرجة هالة خليل، المطربة لينا شماميان، الإعلامية بوسي شلبي، جمال العدل، تامر حبيب، شريف رمزي، سارة الطباخ، عمرو منسى.

الفيلم يشارك فى المسابقة الدولية، وتدور أحداثه فى إحدى ليالى خريف 2013 خلال فترة حظر التجول فى مصر، حول "فاتن" التى تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها "ليلى" غير قادرة على تجاوز الماضى والعفو عنها، وليس فى ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، فى مقابل رفض تام من "فاتن" للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة فى صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذى يميل لها تدريجيا.

"حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة كلا من الفنانين إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدى، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثى، بمشاركة الفنان الفلسطينى كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيرى بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج؛ صفى الدين محمود، باهو بخش، وسالى والى، ومعتز عبد الوهاب، وشريف فتحي

