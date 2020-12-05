أحمد فؤاد سليم: الكل يبكي خلف الكواليس خلال عرض مسرحية "الوصية"

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان أحمد فؤاد سليم، إنه يجسد في المسرحية دور الأب في مسرحية "الوصية"، مشيرا إلى الأب يدعى المعتز رشاد ويعمل عميد دكتور بالقوات المسلحة، وأن ابنه محمد يأتي دوره في الالتحاق بالجيش، ويذهب للخدمة في سيناء.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن نجله محمد في المسرحية يتم إصابته في احدى الهجمات الإرهابية، ويتم نقله إلى مستشفى المعادي العسكري، والتي يعمل بها الأب ويموت بين يدي والده.

ولفت "سليم"، إلى أنه دخل في حياته الجيش في 1968، وشارك في حرب أكتوبر، ولذلك أحداث مسرحية "الوصية" ليست جديدة عليه، خاصة أن قصص الشهداء كانت دائما حاضره أمامه.

وتابع: "كل يوم أبكي في اللحظة التي أرى فيها ابني محمد في غرفة العمليات، ويكون مطلوب مني أن أجري العملية له، رغم أن المخرج إيهاب جلال يطلب مني التماسك، ولكن عاطفة الأبوة دائما تغلبني".

وأشار "سليم"، إلى أن الكل يبكي خلف الكواليس في لحظة وفاة الابن، لأنها لحظة صعبة على الجميع، منوها أن مجموعات كبيرة من العساكر تحضر المسرحية بشكل مستمر، منوها أن أحد العساكر طلب منه أن يتم عرض المسرحية في وحدات الجيش.

