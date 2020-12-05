أحمد فؤاد سليم: الكل يبكي خلف الكواليس خلال عرض مسرحية "الوصية"

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان أحمد فؤاد سليم، إنه يجسد في المسرحية دور الأب في مسرحية "الوصية"، مشيرا إلى الأب يدعى المعتز رشاد ويعمل عميد دكتور بالقوات المسلحة، وأن ابنه محمد يأتي دوره في الالتحاق بالجيش، ويذهب للخدمة في سيناء.
وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن نجله محمد في المسرحية يتم إصابته في احدى الهجمات الإرهابية، ويتم نقله إلى مستشفى المعادي العسكري، والتي يعمل بها الأب ويموت بين يدي والده.
ولفت "سليم"، إلى أنه دخل في حياته الجيش في 1968، وشارك في حرب أكتوبر، ولذلك أحداث مسرحية "الوصية" ليست جديدة عليه، خاصة أن قصص الشهداء كانت دائما حاضره أمامه.
وتابع: "كل يوم أبكي في اللحظة التي أرى فيها ابني محمد في غرفة العمليات، ويكون مطلوب مني أن أجري العملية له، رغم أن المخرج إيهاب جلال يطلب مني التماسك، ولكن عاطفة الأبوة دائما تغلبني".
وأشار "سليم"، إلى أن الكل يبكي خلف الكواليس في لحظة وفاة الابن، لأنها لحظة صعبة على الجميع، منوها أن مجموعات كبيرة من العساكر تحضر المسرحية بشكل مستمر، منوها أن أحد العساكر طلب منه أن يتم عرض المسرحية في وحدات الجيش.