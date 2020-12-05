نور فخري تتابع فعاليات القاهرة السينمائي وتنتظر عرض "خلي بالك من اللي جاي"

حرصت الفنانة الشابة نور فخري علي حضور حفل افتتاح الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، كما تحرص حاليًا على متابعة الفعاليات وحضور عدد كبير من الافلام المشاركة في المهرجان .

وظهرت نور باطلالة جميلة خلال حفل الافتتاح ، وكانت ترتدى فستانا من تصميم مصمم الازياء هانى البحيرى وطقم الماس من جلامور ، وتنتظر نور عرض فيلم "خللى بالك من اللى جاى" حيث تشارك بطولته مع رانيا يوسف وسارة سلامة ومجدى كامل وصلاح عبدالله ومن اخراج عادل الاعصر .

يشار إلى ان أخر أعمال نور كان المشاركة في بطولة مسلسلين في السباق الرمضاني الماضي، وهما مسلسل "اتنين فى الصندوق" بطولة حمدى الميرغنى وأس أس وبيومى فؤاد وإنتصار وصلاح عبدالله وحجاج عبد العظيم ونهى عابدين والمغربي غانى قباح ورحاب الجمل وهايدى رفعت، والعمل تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى.

أما المسلسل الثانى فهو "يا أنا يا جدو"، حيث تشارك بطولته مع أحمد بدير وسارة سلامة وطارق صبرى ومحمد نجاتي وسميرة صدقى وأحمد سلامة ومدحت تيخة والمطربة رانا سماحة وعلاء زينهم ومحمد الصاوى وحسن عبد الفتاح وعبدالله مشرف ومنير مكرم، والعمل تأليف فتحى الجندى وإخراج عادل الأعصر.