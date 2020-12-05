حمل وعملية تجميل| يسرا اللوزي تثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

وتساءل البعض حول حقيقة حمل الفنانة يسرا اللوزي مرة ثانية، بعد عدة شهور من إنجابها ابنتها الثانية نادية، التي أنجبتها في شهر مايو الماضي، أما سبب التساؤل بروز انتفاخ بسيط في البطن، ظهر من خلال الفستان الأسود الذي ارتدته.
وتساءل آخرون حول إجراء الفنانة يسرا اللوزي عملية تجميل في أنفها، وهي العملية التي أكد كثيرون من رواد السوشيال، أن الفنانة أجرتها وغيرت تماما من شكلها.
وقارن الرواد بين صور لـ يسرا اللوزي قبل عملية التجميل وبعدها، وشاركوا صورا لها قبل وبعد للتأكيد على ما يقولون، وسط تأكيد من البعض، وتشكيك من البعض الآخر في إجراء العملية من عدمه.
ونفت يسرا اللوزي من قبل، أكثر من مرة، إجراء أي عمليات التجميل، وهو ما أعادت التأكيد عليه اليوم، مؤكدة أن الإضاءة هي التي أعطت إيحاء بوجود تغيير في الأنف، وهذا غير صحيح.
ونفى مصدر مقرب من يسرا اللوزي أيضا قصة حملها، مؤكدا أنها ليست حامل، ولكن ستايل الفستان وشكله هو الذي أعطى إيحاء الانتفاخ عند البطن، ليس إلا.
وتصدرت الفنانة يسرا اللوزي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد رسالة إيمي سمير غانم لها.
وشاركت الفنانة إيمي سمير غانم جمهورها صورة للفنانة يسرا اللوزي عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وعلقت على الصورة قائلة: أجمل واحدة في العالم ما شاء الله.
يسرا اللوزي
وشاركت يسرا اللوزي صورا جديدة من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وظهرت يسرا اللوزي، بلوك أنيق بفستان أسود طويل، مفتوح الصدر، ومطرز تطريز بارز بالفصوص اللامعة، وأضافت أكسسوارات لتكمل الطلة فارتدت "حلق" طويلا ولامعا.
وأضافت لمسة جمالية بلوك ميك اب سموكي للعيون، وتسريحة شعر مميزة بفورمة لشعرها من الخلف. وعلقت قائلة:"إنه لشرف عظيم أن أكون عضوًا في لجنة التحكيم في مسابقة آفاق السينما العربية الجديدة".
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