محمود حافظ: أتمنى الشهادة في سبيل خدمة البلد

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان محمود حافظ، إنه لم يتردد لحظة في المشاركة بمسرحية "الوصية"، مشيرا إلى أنه يتمنى العمل مع المخرج خالد جلال، ومسرحية "الوصية" كانت فرصة جيدة لإراز تضحيات الشهداء في الدفاع عن أمن الوطن.
وأضاف، خلال لقائه برنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه قبل الدور بدون قراءة الورق، منوها أنه كان حريص أن يراه الجمهور على خشبة المسرح، مع كبار الفنانين، وتحت إخراج خالد جلال.
ولفت "كل يوم أبكي منذ العرض المسرحي الوصية، وأغلب الفنانين المشاركين في الوصية يبكون دائما في مشهد التقاء الأب وابنه في غرفة العمليات".
وأشار "حافظ"، إلى أنه حصل على إعفاء من الخدمة العسكرية، وحزن بشكل كبير لعدم دخوله الجيش، متابعا: "اتمنى الشهادة وانا بعمل حاجة مهمة في سبيل بلدي، ويا بخت رجال الجيش والشرطة، رجالة بجد، ولو حد فيكم استشهد يا بخته عند ربنا".