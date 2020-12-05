بعد فوز الأهلى ببطولة الكأس .. تعليق ناري من نبيل الحلفاوي

نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب انتهاء مباراة النادى الاهلى وطلائع الجيش ببطولة كاس مصر والتى فاز بها الاهلى بركلات الجزاء الترجيحية بثلاثة أهداف مقبال هدفين.

وقال نبيل الحلفاوى: "ألف مبروك يا بيبو بالثلاثية. ألف مبروك لأبطال الأهلي والموس وجماهير الأهلي".

وأضاف نبيل: "هارد لك لأبطال طلائع الجيش ولطارق العشري. قدمتم مشوارا رائعا في مسابقة الكأس وخرجتم في النهائي بضربات الحظ بعد تعادلكم مع بطل إفريقيا.

وكان نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر قبل انطلاق مباراة النادى الاهلى وطلائع الجيش فى بطولة كاس مصر .

وقال نبيل : "فيه ثغرة واحدة في التشكيل. يا إما تتعالج مبكرا أو ربنا يخيب ظننا ويفاجئنا كما حدث في مناسبة سابقة".

وعلق الفنان نبيل الحلفاوي على هزيمة الزمالك من فريق طلائع الجيش "3_1" في مباراة نصف نهائي كأس مصر.