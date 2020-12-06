ايمان العاصي برفقة ابنتها ريتاج في عرض "عمار"

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة إيمان العاصي، برفقة ابنتها ريتاج والتي يعد المرة الأولي التي تحضر معها علي الريد كاربت وذلك أثناء العرض الخاص لفيلم "عمار" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

وخطفت العاصي، الأنظار بفستانها أسود، حاز غلى إعجاب الجمهور

"عمار" إخراج محمود كمال، وذلك في عرضه العالمي الأول، ضمن عروض قسم مننتصف الليل.

الفيلم من تأليف أحمد الدهان، وهيثم الدهان، وبطولة شريف سلامة وإيمان العاصي، وتدور أحداثه حول أسرة سيئة الحظ تصل إلى قصر آل غريب، ولكن سرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأبنائهما الثلاثة بمسكنهم الجديد حيث يتحول إلى عالم مرعب.