أمير المصري لـ"دوت الخليج الفني": أتمنى تجسيد شخصية أحمد رمزي لهذا السبب

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان أمير المصري، عن حبه الشديد للفنان الراحل أحمد رمزى، متمنيًا أن يجسد شخصيته فى إحدى الأعمال الدرامية.

وقال فى تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" إنه يتمنى أن يجسد شخصية الفنان الراحل أحمد رمزى، لأنه جذب انتباه عندما كان يراه يمثل مع الفنان الراحل عمر الشريف.

وأشار إلى أن الكثير من الناس قالوا عنه أنه يشبه الراحل أحمد رمزي، مؤكدًا أنه شرف كبير له أنه يقوم بتجسيد شخصيته.

أمير المصري ممثل مصري بريطاني، حصل على العديد من الجوائز وتعاون مع أكبر نجوم السينما العالمية مثل توم هيدلستون، هيو لوري، أوليفيا كولمان ووودي هارلسون.