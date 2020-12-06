درة ترد على منتقدي أدائها في مسلسل "إلا أنا":"قد أكون غير موفقة ولكن التعليقات قاسية"

الفنانة درة وجهت رسالة للجمهور بمناسبة عرض الحلقة الأخيرة من قصتها "من أول السطر"، في مسلسل "إلا أنا"، وردت على منتقدي أدائها في المسلسل أيضاً.

درة توجه رسالة للجمهور بعد عرض "من أول السطر"

وتحدثت الفنانة درة عن دورها في مسلسل "إلا أنا" من خلال قصة "من أول السطر"، والتي عرضت مؤخراً، ووجهت رسالة إلى الجمهور بمناسبة عرض الحلقة الأخيرة، ووجهت الشكر لزملائها في المسلسل والعاملين به، وكذلك من أشاد بدورها وقالت في تدوينتها على فيسبوك:" اليوم الحلقة الأخيرة من مسلسل "أول السطر" من سلسلة "إلا أنا" أتمنّى أن تعجبكم، وشكرا لكل زملائي والقائمين على العمل خلف وأمام الكاميرا ولكل الذين أشادو بالمسلسل وأهنئهم على نسبة المشاهدة العالية التي حققناها".

درة ترد على منتقدي أدائها في مسلسل "إلا أنا"

وتطرقت درة للحديث عن الانتقادات أيضاً التي تعرضت لها بعد عرض المسلسل، ووجهت رسالة إلى كل من لم يعجبه دورها وقالت:"وكل الأسف للذين لم يعجبهم المسلسل كقصة أو أدائي فيه، أنا حاولت أن أقدم شخصية سلمى كما تخيلتها وحسيتها وفقا لرؤيا المخرج والمؤلفة وأن أقدم شيئا مختلفا ولكن قد أكون توفقت أو لم أوفّق هذه المرّة كما يرى البعض ورغم قسوة بعض التعليقات او ربما عدم فهم البعض الآخر لطبيعة الشخصية، وأوعد محبّيني أن أقدّم الأفضل في المرة القادمة".

ولاقت تدوينة درة تفاعل مع الجمهور بسبب ردها على المنتقدين وحرصها على التفاعل مع التعليقات حول دورها في المسلسل، سواء الإيجابية والسلبية، وهو ما جعلها تتلقى الإشادة أيضاً، وذلك بعد مشاركتها بقصة "من أول السطر" ضمن حلقات مسلسل "إلا أنا"، والذي عرض عدة قصص منفصلة من بطولة عدة نجمات مثل جميلة عوض وشيري عادل وكندة علوش وحنان مطاوع وغيرهن، وكانت آخرهن الفنانة درة في قصة بعنوان "من أول السطر".

أول أعمال درة بعد الزواج

ويعتبر مسلسل "إلا أنا" وقصة "من أول السطر"، أول أعمال الفنانة درة على الشاشة بعد زواجها من هاني سعد مؤخراً، وخطفت درة الأنظار خلال مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة منذ أيام، ونشرت على انستقرام عدة صور لإطلالتها في المهرجان، وتستعد الفترة المقبلة لمواصلة أعمالها الفنية، وعلى رأسها فيلم جديد بعنوان "الكاهن"، والمتوقع ان تبدأ تصويره خلال أيام.