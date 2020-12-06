فيديو رد فعل أصالة على تقليد كندة علوش لها في برنامج أبلة فاهيتا

أصالة تفاعلت سريعاً مع فيديو تقليد كندة علوش لها في برنامج "لايف من الدوبليكس" للدمية أبلة فاهيتا، وعلقت أصالة على حاسبها بتويتر بعد تداول الفيديو.

أصالة تعلق على تقليد كندة علوش لها

وتقبلت أصالة تقليد كندة علوش لها في برنامج "لايف من الدوبليكس"، وسخرت من نفسها بعدما أعادت نشر الفيديو من البرنامج، وقالت في تغريدة لها على حسابها بتويتر:" عندها حقّ كنّوده أنا بحكي بمواضيع مختلفة بذات الوقت"، وأشاد الجمهور بموقف أصالة بتقبل السخرية والتقليد، وكذلك تفاعلها مع الأمر بطريقة كوميدية وساخرة.

وردت كندة علوش على تعليق أصالة على الفيديو، وعبرت عن سعادتها بصداقة أصالة وبمحبتها، ووجهت إليها رسالة على حسابها بتويتر وقالت:" حبيبتي انت احكي براحتك.. مافي أحلا من حكايتك ومواضيعك"، وظهرت كندة علوش في الفيديو بالبرنامج وهي تقلد طريقة أصالة في الحديث والنقاش، وسخرت من حديث أصالة في أكثر من موضوع في وقت واحد، وهو ما لاقى تفاعل كبير من الجمهور خاصة إنها المرة الأولى التي تكشف بها كندة علوش عن روحها الساخرة وقدرتها على التقليد.

كندة علوش في برنامج أبلة فاهيتا

وحلت كندة علوش ضيفة على حلقة هذا الأسبوع من برنامج "لايف من الدوبليكس" مع أبلة فاهيتا، وتطرقت للحديث عن حياتها الزوجية والأسرية وعلاقتها بعمرو يوسف وعائلته، وكشفت عن طريقة تعاملها مع معجبات زوجها وقالت إنها لا تتدخل في ذلك إلا عند المواقف التي تلاحظ بها تخطي للحدود أثناء تواجدها معه، بالإضافة إلى حديثها عن علاقتها بابنتهما "حياة" وقالت بأنها تشبهها في العند لكنها تشبه والدها في الملامح، وكشفت عن عدة أسرار من حياتها، بالإضافة إلى الفقرات الترفيهية والكوميدية الأخرى بالبرنامج.

أصالة تتألق بحفلها أونلاين

وأحيت الفنانة أصالة أول حفل أونلاين لها أمس، والذي عرض مباشرة على تطبيق "شاهد"، ومن تنظيم شركة "روتانا" وقدمت لأول مرة أغاني ألبومها الخليجي الأخير "لا تستسلم" على المسرح، بالإضافة إلى أبرز أغانيها الأخرى مثل "جابوا سيرته" و "بنت أكابر" وغيرها.