أمير رمسيس لـ"دوت الخليج الفني": هذا سبب رفضي لقاء إلهام شاهين بأمينة خليل في كواليس "حظر تجول"

القاهرة - محمد ابراهيم - أوضح المخرج أمير رمسيس سبب رفضه للقاء إلهام شاهين وأمنية خليل خلال كواليس فيلمه الأخير "حظر تجول".

وقال أمير رمسيس في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" :"فعلًا أنا حاولت بقدر الإمكان أن أخلي أمينة خليل وإلهام شاهين يكتشفوا بعض خلال التصوير، كنت مشغول جدًا بفكرة الاغتراب اللي عايز أحسه في عينيهم، الغربة وهما بيبصوا في عينين بعض في المشاهد الأولى في الفيلم حسيت إن ده هيخلق حالة من الألفة بينهما وهيخلق بشكل ما علاقة عاوزها تتولد خلال أحداث الفيلم مش قبله".

وأضاف: "لذلك تفاديت تمامًا المقابلات بين النجمتين وكنت بأجل البروفات المشتركة لحد ما وصلنا للتصوير فعليًا، ويمكن ما قولتلهمش الموضوع ده غير بعد ما خلصنا التصوير، أظن إن الفكرة أدت الهدف اللي كان في دماغي وقتها".

في سياق آخر، يُعرض للمخرج أمير رمسيس حاليًا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42 فيلم "حظر تجول "، وهو من تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، محمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورًا خاصًا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبدالوهاب، وشريف فتحي.