إلهام شاهين تفجر مفاجأة عن فيلم "حظر تجوال" (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة إلهام شاهين إنها تتوقع أن يشدد فيلم "حظر تجول" العقوبات علي زنا المحارم.

ولفتت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي بقناة "الحدث اليوم" إلي أن زنا المحارم ظاهرة ليست في مصر وحدها ولكن في كافة أنحاء العالم، معقبة:"هي ظاهرة مخجلة والسينما كانت تخجل من طرحها وعرضها".

وتابعت: "أعتقد أن حظر تجول أول فيلم يتحدث عن ظاهرة (زنا المحارم) وسيلفت الأنظار وسيجعل المجتمع يواجه تلك القضية".

وأكملت: "كنت خايفة من الفيلم والإعلان عن قضيته ولكن نتمني أن ينال إعجاب المشاهدين".