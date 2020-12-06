التالتة تابتة ..غادة عبد الرازق تهنئ الأهلي بالحصول على كأس مصر

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة جديدة عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر في الصورة لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي الذين حصلوا علي ثلاثية الدوري المصري ودوري ابطال افريقيا وكأس مصر.

وحرصت غادة عبد الرازق علي تقديم التهنئة للنادي الاهلي عقب حصوله على كأس مصر.

وعلقت غادة عادل على الصورة: "التالتة تابتة".

وكانت غادة عبد الرازق قد احتفلت مؤخرًا برجوعها لزوجها هيثم زنيتا، مدير تصوير مسلسلها الأخير "سلطانة المعز"، وذلك بعد انفصالهما في عام 2013.

وشاركت غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى 2020 بمسلسل سلطانة المعز، من بطولتها ومجموعة كبيرة من الفنانين.

"سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد، حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي، محمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، أحمد ماجد، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وإخراج محمد بكير.

وتواصل غادة عبد الرازق تصوير فيلمها الجديد "حفلة ٩" الذي يشاركها في بطولته طارق لطفي بعد فترة كبيرة من توقفه بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتجسد غادة عبد الرازق خلال أحداث العمل دور راقصة ومدربة لفن الباليه، والفيلم من إخراج عبد المنعم ربيع ومن إنتاج شركة الربيع للانتاج الفني.

وشاركت غادة عبدالرازق، في مسلسل "الكابوس" من كتابة هالة الزغندي وإخراج إسلام خيري، ويضم مجموعة من النجوم، منهم كريم محمود عبدالعزيز، آيتن عامر، محمد شاهين، أحمد راتب، كريم قاسم، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، رحاب الجمل، محمد عادل، فتوح أحمد، وفاء مكي، بدرية طلبة، أحلام الجريتلي، لمياء الأمير.