إطلاق فيلم التحريك The Croods: A New Age بنسختيه الأصلية والمدبلجة

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد نجاح الجزء الأول عالمياً والذي حقق إيرادات تخطت 500 مليون دولار وترشح لجائزتي أوسكار وجولدن جلوب كأفضل فيلم تحريك، تطلق شركة FourStar الجزء الثاني The Croods: A New Age في دور العرض المصرية وقاعة آيماكس بنسخته الإنجليزية الأصلية وأخرى مدبلجة إلى العربية، وذلك ابتداءً من 2 ديسمبر.

بوصولهم إلى شاطئ فسيح يحمل معه الغد المشرق الذي كانوا يتطلعون إليه، وبعد صراع مع الطبيعة، ينتهي الجزء الأول من رحلة عائلة The Croods البدائية، لتبدأ أحداث الجزء الثاني The Croods: A New Age بصراع جديد تخوضه العائلة بقيادة الأب جريج، يواجهون خلاله تحدياً ضد عائلة بيترمانز التي تدّعي أنها الأفضل والأكثر تطوراً، ليتحد مصير العائلتين رغماً عنهما في مواجهة خطر خارجي يغير مصير كل منهما.

الفيلم من إخراج جويل كروفورد، وتأليف دان هاجمان، كيفن هاجمان، بول فيشر وبوب لوجان، عن القصة الأصلية لمخرجي الجزء الأول كريس سنادرز وكيرك دي ميكو، ويقوم بالأداء الصوتي أبطال الجزء الأول نيكولاس كيدج، إيما ستون، رايان رينولدز، كاثرين كينر، كلارك دوك، وكلوريس ريتشمان، وينضم إليهم في الجزء الثاني كل من بيتر دينكلاج، ليزلي مان، كيلي ماري تران وكريس ساندرز.

ينطلق الفيلم في دور العرض المصرية من خلال شركة FourStar، برجاء مراجعة مواعيد الحفلات مع دور العرض.