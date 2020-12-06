مصطفى قمر: مبروك للأهلاوية براڤو طلائع الجيش.. فيديو

وظهر مصطفى قمر في الفيديو من خلال تواجده فى أحد الكافيهات وهو بحتفل برفقة اصدقائه بفوز النادى الأهلى بكأس مصر.
وكتب معلقا على الفيديو:" مبروك للأهلاوية براڤو طلائع الجيش و هاردلك للزمالك و بيراميدز".
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ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الثنائية المحلية «الدوري والكأس» للمرة رقم 14 في تاريخه، بعد حصده لقب الكأس على حساب طلائع الجيش بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1.
لينجح الأهلي في تحقيق ثنائية الدوري وكأس مصر في موسم واحد للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، في إنجاز تاريخي غير مسبوق لم يحققه سوى النادي الأهلي، البطل التاريخي للكرة المصرية، والملك المتوج على عرش القارة السمراء بلا منازع.
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