أيوة أنا أجمد واحد.. علي ربيع يبدع بعرض تنورة في مسرح مصر

وظهر من خلال مسرحيته " مسرح مصر" الموسم الخامس وهو يرقص بالتنوره.
وعلق علي ربيع على الفيديو:" قلبى قاسى قلبى جاحد ايوه انا اجمد واحد".
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وأضاف «ربيع» خلال حوار تليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه يشجع النادي الاهلي ويحبه كثيرا ويتابع الاحداث الجارية ولكنه لا يحب التعصب نهائيا ويكره التنمر ضد أي شخص مهما فعل.
وتابع علي ربيع، أن الانطلاقة الفنية الحقيقة له هو وزملائه كانت من بداية انطلاق تياترو مصر مع الفنان المبدع أشرف عبد الغفار عندما ذهبوا اليه وقال لهم انه سيبدأ بعمل مسرحي وعرض مسرحتين في الاسبوع.
وأوضح علي ربيع، أن أول عرض للمسرحية تياترو مصر كان فى وقت الثورة ولم يحضر سوي 4 أشخاص فقط وتملك اليأس من الفريق حتي تم عرض المسرحية علي التليفزيون وبدأ نجاح المسرحيات.
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