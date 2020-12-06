أسرة محمود ياسين غاضبة من تجاهل تكريمه في مهرجان القاهرة وشهيرة تهاجم محمد حفظي

أسرة الفنان الراحل محمود ياسين في حالة غضب بسبب تجاهل تكريم الفنان الراحل محمود ياسين في مهرجان القاهرة السينمائي، والذي تقام دورته هذه الأيام، ونشروا عبر حساباتهم بانستقرام تدوينات هاجموا بها إدارة المهرجان.

عائلة محمود ياسين تهاجم إدارة مهرجان القاهرة السينمائي

وأثار عدم تكريم الفنان الراحل محمود ياسين في مهرجان القاهرة السينمائي ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل، خاصة إن الراحل توفى قبل أيام قليلة من إقامة الدورة 42 من المهرجان، وتوقع الجمهور أن يكرم اسمه في المهرجان أو في حفل الافتتاح، وهو ما جعل أسرة الراحل تعبر عن غضبها على مواقع التواصل بسبب تجاهل تكريمه.

شهيرة تهاجم رئيس مهرجان القاهرة

وعبرت شهيرة أرملة الراحل محمود ياسين عن غضبها بسبب هذا الأمر، وهاجمت محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة بسبب تصريحاته عن سبب عدم تكريم محمود ياسين، وقالت:" والله أنا ولا أهتميت بس جمهوره أهتم وهو الأهم.. هههه والنبي ده رد رئيس مهرجان عريق والله عيب جه يكحلها عماها".

ونشر عمرو محمود ياسين بياناً عبر حسابه بفيسبوك علق به على أزمة عدم تكريم والده في المهرجان واتهم الإدارة بعدم تقدير قيمة محمود ياسين السينمائية، وقال:" ناس محترمة ومحبة لتاريخ والدي رحمة الله عليه .. الفنان الراحل محمود ياسين .. تسألني وتتساءل عموما كيف لا يكرم مهرجان القاهرة السينمائي وهو المهرجان الأول والرسمي لمصر اسم الفنان محمود ياسين بهذه الدورة وقد رحل قبل انطلاق المهرجان بحوالي40 يوم؟.. وانا لا املك إجابة عن هذا الأمر".

وتابع:" وان كان قد سبق في دورات سابقة وفي عهد إدارات أخرى ان أهدت إدارة المهرجان دورتها لأسماء نجوم كبيرة رحلوا في نفس العام ولكن ربما لا تعلم إدارة مهرجان "السينما" الحالية قيمة محمود ياسين "السينمائية " وانه هو احد روادها الذي قدم ما يقارب ال170 فيلم، وعليه يفترض عندما يرحل عن دنيانا قبل انطلاق المهرجان ببضعة أسابيع ان نرى بالافتتاح شيء ما.. اشارة ما لرحيل احد ايقونات السينما المصرية والعربية.. و لكن البعض يبدو و كأنه لا يعلم.. او لا يعرف.. او غير مهتم او غير مدرك..او أي حاجة..عموما اسم محمود ياسين محفور في ذاكرة و وجدان كل محب للسينما..ولكن وجب التعقيب على هذا الأمر بعد ان اثير من خلال محبيه وجمهوره.. رحم الله الوالد واسكنه فسيح جناته".

حفيد محمود ياسين غاضب بسبب تجاهل تكريم جده

وانضم حفيد محمود ياسين إلى بقية العائلة في الهجوم على مهرجان القاهرة، ونشر تدوينة على فيسبوك هاجم بها المهرجان وقال إن تاريخ جده أكبر من كل المهرجانات، وإنه لا ينتظر تكريمه، ونفس الأمر بالنسبة لرانيا ياسين، والتي نشرت فيديو علقت به على الأمر، وعلقت على عدم تكريمه قائلة:" الحقيقة ان الناس زعلانة جدا بس والله احنا ولا فارق معانا التكريم ده وبابي اتكرم مرتين من مهرجان القاهرة السينمائي بس الناس فارق معاها اوي مشكورين علي مشاعركم الحلوة، تكريم بابي النجم محمود ياسين أضافه لأي مهرجان شكرا لمشاعركم جمهور محمود ياسين الكبير حبكم له هو أهم واكبر تكريم".