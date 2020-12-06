شهيرة تسخر من تصريحات محمد حفظي عن عدم تكريم محمود ياسين

القاهرة - محمد ابراهيم - سخرت الفنانة شهيرة، من تصريحات المنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42، بعدما كشف عن عدم تكريم زوجها الفنان محمود ياسين.

وكتبت الفنانة شهيرة، على تصريحات محمد حفظي "هههه والنبي ده رد رئيس مهرجان عريق والله عيب جه يكحلها عماها".

يذكر أن حفظي قال خلال تصريحات صحفية إنه لم يقصد تجاهله، مشيرًا إلى أن المهرجان قرر عدم إقامة تكريم لأي فنان راحل مثل ما يحدث في مهرجان الجونة السينمائي، بحيث لا يكررون ما يحدث بالجونة.

وأضاف حفظي، «المهرجان لم ينته حتى الآن.. وعدم تكريم محمود ياسين في الافتتاح لا يعني عدم تكريمه في المهرجان»، مؤكدا أن المهرجان ليس الافتتاح فقط.

وتابع "أنا لا أملك إجابة عن هذا الأمر.. وإن كان قد سبق في دورات سابقة، وفي عهد إدارات أخرى أن أهدت إدارة المهرجان دورتها لأسماء نجوم كبيرة رحلوا في نفس العام».