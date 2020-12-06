هنادي مهنا تكشف كواليس دورها في مسلسل خيط حرير

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة هنادي مهنا، كواليس تصوير مسلسها "خيط حرير" مع النجمة مي عز الدين، الذي يعرض حاليا.

وقالت هنادي مهنا، خلال لقائها في برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة dmc "أن “ رغم نحاج تجربتها في مسلسل خيانة عهد والفتوة، إلا أن دورها في مسلسل" خيط حرير "كان مختلف عليها، مشيراً إلى "بعتبر مختلفاً في المضمون والشكل ويمثل اانقلاباً في طبيعة أدوارها”، مؤكدة أنها كانت قلقة جداً من دورها.

وأشارت هنادي :”كنت فرحانة في نفس الوقت وعايزاه لأني عملت أدوار طيبة وكيوت كتير كان لازم أجرب حاجة مختلفة، وكان التحدي ليا أن الناس لو كرهتني في الدور الي بقوم بيه كان ده النجاح الي هقدر أوصله

كما أكدت بإنها تفاجأت بتعليقات الجمهور، على دورها قائلا "وردود الافعال على السوشيال ميديا على دوري كانت كارثة الناس كرهتني ونجحت في ده وكانوا بيقلولي بتعاملي جوزك كده ليه ".