لهذا السبب..صابر الرباعي يؤجل حفله بمسرح المنارة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان التونسي صابر الرباعي، عن تأجيل حفله الغنائي الذي كان من المقرر يوم 25 ديسمبر المقبل، بمركز المنارة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر صابر الرباعي صورة البوستر الرسمي الخاص بالحفل، وعلق عليه قائلًا:"نظرًا للظروف الراهنة، وملاحظة زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال هذه الأيام، ومراعاة التعليمات بتقليل التجمعات في الأماكن المغلقة خلال هذه الفترة، وبناءً على قرار رئيس الجمهورية، فقد تقرر تأجيل حفل الفنان صابر الرباعي بمركز المنارة، لحين انتهاء هذه الفترة الصعبة".

وتابع صابر الرباعي قائلاً :" القرار جاء خوفًا منّا على سلامتكم جميعًا وحرصًا على عدم تعرض أي شخص للأذى أو الأصابة لا قدر الله، دائمًا في خدمتكم، و نرجو من الله سلامتكم جميعًا".

وفي سياق آخر، أحيا صابر الرباعي مؤخرًا حفل ختام الدورة التاسعة والعشرين، لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا.