أول تعليق من مدحت العدل بعد تسريب مكالمته مع عمرو الجنايني

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب السناريست مدحت العدل، عن أستيائه من تسريب التسجيل الصوتي بينه وبين عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد كرة القدم، والذي تم تداوله خلال الفترة الماضية، وتعليقه علي الأخطاء الفادحة التي حدثت في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، ضمن نصف نهائي البطولة.

وقال مدحت العدل، خلال لقائه ببرنامج “مساء DMC” الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، إن “المكالمة التي كانت بينه وبين عمرو الجنايني انتشرت بطريقة كبيرة بين المواطنين، ولو كان قال كلاما أو الفاظا خارجة فهذا بسبب أن هذه مكالمة ودية بينه وبين صديقه”، معلقًا: “عمرو صديقي ودائما بتكلم معاه على أي حاجة مش عجباني”.

وأضاف "أنه لا يعرف كيفية تسربت المكالمة التي كانت بينه وبين عمرو الجنايني، ولكنه مستاء من ذلك وعمرو الجنايني أيضا مستاء من هذا الفعل، والذي أصبح حديث الجمهور.

وأشار إلى أن التحكيم في مصر منحاز وغير عادل، موضحا أن رسالته الصوتية لعمرو الجنايني، انتشرت كالنار في الهشيم، لكنه مُصر على رأيه ولم يتراجع عنه.

يشار إلي أن التسجيل الصوتي الذي انتشر ل مدحت العدل وعمرو الجنايني، "أثار الجدل وكان قال العدل لعمرو" “أنت مش بتتفرج على الماتشات ولا إيه، هى لجنة الحكام دى مش تبعكم يا عمرو، ولا تبعى أنا ولا إيه.. الفار مش بيحسب حاجة للزمالك ولا بيعيد حاجة للزمالك، ومباريات الأهلي الحكام بتحسب ضربات جزاء والفار بيرجع يقوله لا مفيهاش حاجة، عايز اعرف مش الحكام تبع لجنة اللجنة الخماسية برضوا، ولا الزمالك بس اللى تبعكم، نفسي أفهم؟، ولا أنا فاهم غلط