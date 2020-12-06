موجز السوشيال ميديا: عمر حسن يوسف يهاجم إدارة مهرجان القاهرة السينمائي.. مصطفى قمر يحتفل على طريقته الخاصة بفوز الأهلي بكأس مصر.. وطاهر محمد طاهر يحتفل بأول بطولة له مع الأهلي

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:

نشر عمر نجل الفنان حسن يوسف منشورا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وهاجم عمر حسن يوسف القائمين على إدارة مهرجان القاهرة السينمائي بشراسة بسبب عدم دعوتهم لوالده لفعاليات الدورة الـ 42 من المهرجان.

وقال عمر: "لما حسن يوسف يبقي مش بيتعزم علي مهرجان القاهرة، والمهرجان مليان شوية انفلونس على شوية راقصات يبقي اكيد في حاجة غلط".

نشر المطرب مصطفى قمر، مقطع فيديو جديد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر مصطفى قمر في الفيديو من خلال تواجده فى أحد الكافيهات وهو يحتفل برفقة أصدقائه بفوز النادى الأهلى بكأس مصر.

نشر على ربيع، مقطع فيديو جديد عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر ربيع خلال مسرحيته "مسرح مصر" الموسم الخامس وهو يرقص بالتنورة.

وعلق علي ربيع على الفيديو، قائلا: "قلبى قاسى قلبى جاحد ايوه انا اجمد واحد".

تصدر #ابطال_الثلاثيه موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب فوز النادي الأهلي بكأس مصر.

دشن جماهير النادي الأهلي الهاشتاج احتفالا منهم بالفوز بثلاثية الدوري المصري الممتاز وبطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر لموسم 2019-2020.

نشر لاعب الأهلي طاهر محمد طاهر صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر طاهر محمد طاهر في الصورة وهو يرفع كأس مصر خلال تتويج النادي الأهلي باللقب، عقب فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وشهد لقاء الأهلي وطلائع الجيش إصابة طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 57 في رأسه، بعد التحام قوى مع أحمد علاء لاعب الجيش ونزل بديلا عنه محمود كهربا.