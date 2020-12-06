نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسم جدي هو اللي هيعلي المهرجان... حفيد محمود ياسين يهاجم محمد حفظي بعد تصريحاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص حفيد محمود ياسين، على أن يرد بعد تصريحات المنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42 عن عدم تكريم جده الفنان محمود ياسين.

وكتب محمود عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "مع احترامي للأستاذ محمد حفظي بس أظن أن خانه التعبير في الجملة دي، محمود ياسين مش مستني تكريم لأن هو الحمد لله اتكرم وهو عايش من الناس ومن الدولة ومش تكريم مهرجان هو اللي هيزود حاجة".

وأضاف "حتى لو كان مهرجان كبير زي مهرجان القاهرة وكان أحسنلي ميردش على الموضوع ده عن إنه يقول مش هنقلد مهرجان الجونة، أنا جدي أكبر بكتير من إنه ميتكرمش علشان منبقاش بنقلد مهرجان الجونة".

وأختتم" وجود اسم جدي في المهرجان كان هو اللي هيعلي من المهرجان مش العكس، تاريخ جدي الفني عمره أطول من المهرجنات دي".