فيديو بشرى تكشف موعد زفافها وسبب طلبها من خطيبها "مدفن" بدلاً من الشبكة!

الفنانة بشرى تحدثت عن موعد حفل زفافها، وكذلك عن سبب تأجيل حفل الزفاف إلى الآن، وعن علاقتها بخطيبها وذلك خلال تصريحات لها على هامش مهرجان القاهرة السينمائي.

بشرى تكشف سبب تأجيل حفل زفافها

وعلقت بشرى على موعد زفافها على خطيبها سالم هيكل، في تصريحات لها مع برنامج "إي تي بالعربي"، على هامش مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي، وقالت إن علاقتها مع خطيبها بخير ولا توجد مشاكل، ولكنهم يحاولون الاعتدال في التعبير عن مشاعرهم وسعادتهم، وذلك بسبب شعورهم بالآخرين وبما يمر به الجميع هذا العام من أحداث حزينة مثل المرض وفقدان الأحبة، وهو السبب الذي جعلها تؤجل حفل زفافها في الفترة الأخيرة.

بشرى تتحدث موعد حفل زفافها

وقالت بشرى في تصريحاتها بالبرنامج إنها لم تحدد الموعد النهائي لحفل زفافها، ولكنه سيقام قريباً خلال الشهر الجاري أو الشهر المقبل، وذلك بعد إعلان خطبتها في دورة مهرجان الجونة الأخيرة، وأضافت في تصريحاتها إن البعض شكك في مفاجأة حفل خطبتها في مهرجان الجونة، وقالت إنها لم تكن تعلم بالأمر خاصة أن المحيطين بها خططوا للحفل في سرية مثل نضال الشافعي وخالد الصاوي، وأشارت إلى إنها لا تفضل الاستعجال في الزواج رغم علاقتها القوية بخطيبها.

بشرى تكشف سبب طلبها مدفن كهدية زواجها

وعلقت بشرى على جدل طلبها الغريب من خطيبها بإهدائها مدفن بدلاً من الشبكة ومؤخر الزواج، وقالت إنها اختارت ذلك لانه من الطبيعي أن نتذكر الموت واننا راحلين، ولأنها تتمنى ان ترحل وهي بجانب زوجها، بالإضافة إلى وجهة نظر أخرى في الأمر وقصة خاصة سمعتها، ولكنها ستكشف عنها في وقت ما، وهو ما جعلها تطلب من زوجها هذا الطلب بدلا من الشبكة ومؤخر الزواج.

وظهرت بشرى مع خطيبها سالم هيكل في عدة مناسبات اجتماعية وفنية في الفترة الأخيرة بعد الإعلان عن خطبتهما في مهرجان الجونة، وآخرها ظهورهما سوياً على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وكشفت بشرى خلال مشاركتها في المهرجان عن ظهورها في موسم رمضان المقبل من خلال مسلسل "الاختيار 2"، وأشارت إلى انها تشكل ثنائية مع إياد نصار في المسلسل، والذي يقوم ببطولته الفنان كريم عبد العزيز وأحمد مكي لأول مرة معاً.