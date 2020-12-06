تامر حسني يواصل تصدر يوتيوب بأغنية الدنيا فيلم

يواصل الفنان تامر حسني تصدر لائحة الأكثر رواجًا على موقع "يوتيوب" بأغنية "الدنيا فيلم" التي قدمها خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42.

كان تامر حسني طرح عددا من أغاني ألبومه "خليك فولاذي" على مدار الأسابيع الماضية، والتي حققت نسب مشاهدة عالية منها "مبطلناش إحساس" التي وصلت إلى 21 مليون مشاهدة، وأغنية "فجأة افترقنا" التي حققت 13 مليون مشاهدة وأغنية "نفس النهاية" التي حصدت 11 مليون مشاهدة، وبألف سلامة 14 مليون مشاهدة.

من جهة أخرى، حقق كليب «اختراع» لـ الفنان تامر حسني، والفنان محمود العسيلي، أكثر من 24 مليونًا و100 ألف مشاهدة بعد طرحه على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 28 أغسطس الماضى.

واستكمل: "ياريت تركزي مع طاقة الناس اللي دعولنا ودعوا لأولادنا بكل خير وفعلا أنا بشكر كل الناس والفنانين اللي سعوا في الخير لينا وأنا واثق انك زعلانة انك كتبتي كدة، هو تصرف متهور منك ولا يهمك مش عيب أى انسان يغلط ويتعلم وأنا ياما علمتك ولسه هعلمك كان نفسي الكلام ده يكون بينا".