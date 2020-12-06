هيفاء وهبي تتألق بإطلالة براقة.. وهكذا بدت

القاهرة - محمد ابراهيم - خضعت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ مؤخراً لجلسة تصوير جديدة اعتمدت فيها اللون الأسود لشعرها والذي جعلها ساحرة.

وكانت هيفا قد أطلت على متابعيها بلون شعر نحاسي وقصة قصيرة صففته بطريقة مجعدة ترويجاً لعلامة عدسات لاصقة تعاونت فيها مع إحدى المبتكرات.

وارتدت هيفاء في الصورة التي نشرتها بصفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي فستاناً ذهبياً قصيراً ملتصقاً بالجسم جاء بقصة صغير مفتوحة فوق الخصر، كما بدا أنها اختارت جوارب مخرمة سوداء وصلت إلى حدود الفخذ ما دون طرف الفستان.

وأكملت هيفاء إطلالتها بوضع نظارات شمسية سوداء وبعض من شرائط الزينة الملونة حول رقبتها والتي تدلت على يديها للدلالة على اقتراب الأعياد وعلقت عليها بالإنكليزية :" Too Glam To Give A Damn" أو بالعربية :"الكثير من البريق يجعلني لا أكترث"، المرأة القوبة".