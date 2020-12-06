نجوم امتنعوا عن الظهور إعلاميا.. آخرهم مي عز الدين.. تعرف على السبب

يرى بعض النجوم والنجمات أن الجلوس على كرسي الاعتراف أمام المذيع ليس من الأشياء المحبذة بالنسبة لهم، لأسباب متعددة، خاصة لكل واحد منهم، وفي المقابل يعتمدون على جودة أعمالهم الفنية لكي يكونوا حاضرين بقوة ولكن غائبين عن البرامج التليفزيونية رغم ما قد يحصلوا عليه من أجور عالية.



وآخرهم الفنانة مي عز الدين التي بعثت رسالة لجمهورها بعد نجاح مسلسلها "خيط الحرير" عن طريق الإعلامية لميس الحديدي قائلة: "أحترم قرارها جدا، فهي تريد أن تمثل وتحظى بحياتها الشخصية بعيدا عن أعين الإعلام، أحترمها ولكن أتمنى ألا يستمر هذا القرار طويلا".

وأيضا عبلة كامل التي من الصعب رؤيتها على الشاشة سوى عن طريق الأعمال الفنية، مبررة أنها تجد راحتها في هذا الابتعاد وعن طريق لميس الحديدي أيضا ردت على شائعة إصابتها بالسرطان برسالة قالت فيها: "أنا بحب أمثل بس، أنا مبعرفش أعمل عبلة، بعرف أمثل بس.. فضلت شوية أحاول أفهم الجملة، بس الجملة واضحة هي ممثلة على الشاشة لكن في الحقيقة هي إنسانة وأم عادية جدًا، مش عاوزة تبذل مجهود تاني علشان تظهر أو تتكلم أو تتصور لأن الأضواء مجهود، وده تفسيري أنا مش كلامها".

وكذلك النجم عمرو دياب الذي توقف عن إجراء لقاءات تليفزيونية منذ أكثر من 20 عامًا، حيث كان آخر لقاء له مع الإعلامي ممدوح موسى، ويكتفي بالتواصل مع جمهوره عن طريق السوشيال ميديا أو إجراء مداخلات هاتفية مع عمرو أديب.