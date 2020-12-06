حاتم فهمي ينتهى من أغنيته الجديدة ”تقيل وهادي”

انتهى المطرب حاتم فهمي، من أغنيته الجديدة وتحمل اسم "تقيل وهادي"، ومن المقرر إذاعتها قريبا على موقع «يوتيوب» على طريقة الفيديو كليب.

وتم تصويرها في إحدى الأماكن بمنطقة مصر الجديدة، وهي نفس الأغنية الرئيسية للألبوم من كلمات وألحان عمرالشربيني، وتوزيع كريم عبد الوهاب.

وتقول كلمات الأغنية:

ضحكة خلت قلبي يولع تعبت قلبي معاك

حقك اتقل عادي وادلع برحتك انت فداك

أنا كانت تقيل وهادي لا فرقلي مين قصادي

شقلبتلي لي حياتي نستني مين أنا

ياسيدي خد وقتك عادي فكر يومين تلاته شهور

بس اوعى تبعد لا مش هقدر اهو دا الي مش معقول

ضحكة خلت قلبي يولع تعبت قلبي معاك

حقك اتقل عادي وادلع برحتك انت فداك

ويتعاون في ألبومه الجديد مع عدد كبير من صناع الموسيقى، حيث يتعاون مع عدد من الشعراء منهم إبراهيم شتا وعمر يحيى وعمرالشربيني وربيع السيوفي، ومن الملحنين كريم محسن وعمر الشربيني ويشارك حاتم بنفسه في الألحان، كما يتعاون مع الموزعين هاني يعقوب وكريم عبد الوهاب وأحمد حسين ومينا وأحمد عبد السلام ووليد شراقي ومحمد رامي.

وطرح المطرب حاتم فهمي مؤخرًا فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "شفت" على "يوتيوب" والمتاجر الإلكترونية، ليعود بها بعد فترة غياب طويلة، من كلمات وألحان عمر الشربيني، وتوزيع وميكس وماستر لكريم عبد الوهاب، والكليب من إخراج عمر الشربيني، وظهر حاتم في الكليب بلوك جديد من حيث الشعر والملابس.