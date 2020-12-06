مخرج مسلسل خيط حرير : شهر رمضان مش الفيصل لنجاح العمل

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد المخرج إبراهيم فخري، بأن ليس صحيح بأن السباق الرمضاني، هو الفيصل في نجاح أي عمل، موضحا بإن مسلسل "خيط حرير، لاقي نجاحا كبيرا خارج الموسم الرمضاني.

وقال إبراهيم فخري، خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" أن هذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها عملاً خارج السيزون"سباق الاعمال الدرامية في رمضان.

وأضاف" كنا قلقين لكون رمضان هو المارثون الحقيقي الذي يخضع للنقاش والتحليلات والمسابقات حول أفضل عمل والاسوأ، لكن بعد التجربة فرحان جداً وبقى شهر نوفمبر بالنسبة ليه بقى "sweet Novmber "، وأصبح شهر لطيف وهو شهر متيمز جداً في موقعه بين الأشهر حيث أنه ليس صيفاً وليس في وسط إمتحانات نصف العام "

يشار إلي أن مسلسل خيط حرير من بطولة الفنانة مي عز الدين، سوسن بدر، محمود عبد المغني، ولاء الشريف، نيقولا معوض، صفاء الطوخي، محمد علي رزق .