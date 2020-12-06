مخرج مسلسل خيط حرير : شهر رمضان مش الفيصل لنجاح العمل

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد المخرج إبراهيم فخري، بأن ليس صحيح بأن السباق الرمضاني، هو الفيصل في نجاح أي عمل، موضحا بإن مسلسل "خيط حرير، لاقي نجاحا كبيرا خارج الموسم الرمضاني.
وقال إبراهيم فخري، خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" أن هذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها عملاً خارج السيزون"سباق الاعمال الدرامية في رمضان.
وأضاف" كنا قلقين لكون رمضان هو المارثون الحقيقي الذي يخضع للنقاش والتحليلات والمسابقات حول أفضل عمل والاسوأ، لكن بعد التجربة فرحان جداً وبقى شهر نوفمبر بالنسبة ليه بقى "sweet Novmber "، وأصبح شهر لطيف وهو شهر متيمز جداً في موقعه بين الأشهر حيث أنه ليس صيفاً وليس في وسط إمتحانات نصف العام "
يشار إلي أن مسلسل خيط حرير من بطولة الفنانة مي عز الدين، سوسن بدر، محمود عبد المغني، ولاء الشريف، نيقولا معوض، صفاء الطوخي، محمد علي رزق .