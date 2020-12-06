الحمل سبب الخلاف.. سر انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

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لماذا يرفض عمرو دياب الإنجاب من دينا الشربيني
مصدر مقرب من الهضبة عمرو دياب كشف لـ" دوت الخليج" تصوره عن سبب رفضه الإنجاب من دينا الشربيني، مؤكدا أنه تصوره الخاص وأنه لم يتحدث مع الهضبة في هذا الأمر الخاص.
المصدر قال إن سر سعادة عمرو دياب مع دينا الشربيني، أن كلا منهما كان متفرغا للآخر، من أجل إسعاده، وإسعاده فقط، دون وجود أي شيء آخر يمكن أن يشغل أحدهما عن الآخر، والمؤكد أن الأمر لن يصبح كذلك حال إنجاب دينا الشربيني، وأن الاهتمام بالزوج لن يكون على نفس الوتيرة.
السبب الثالث، حسبما يقول المصدر، أن الإنجاب سيقتضي إعلان زواج عمرو دياب ودينا الشربيني رسميا، وهو أمر لم يفعله عمرو دياب ولا دينا الشربيني، إلا للمقربين فقط، ولكن بعيدا عن الجمهور والإعلام، حتى أن عددا من الصحف والمواقع لا تنشر اسم دينا الشربيني بوصف زوجة عمرو دياب بسبب عدم إعلانه رسميا.
ونفى المصدر أيضا معرفته بسبب إخفاء أمر زواج عمرو دياب ودينا الشربيني، رغم ظهورهما الدائم معا في العديد من المناسبات، العامة والخاصة.
حقيقة حمل دينا الشربيني من عمرو دياب
كانت إحدى المجلات اللبنانية نشرت خبرا يؤكد حمل الفنانة دينا الشربيني من زوجها النجم عمرو دياب، بعد الأنباء المتداولة مؤخرا عن انفصالهما لأسباب غير معلنة.
المجلة لم تكتف بنشر خبر الحمل فقط، وإنما أرفقتها بصور، لم يتسن التأكد من صحتها، وبدت الفنانة دينا الشربيني ببطن منتفخ نوعا ما، تأكيدا لخبر حملها حسب المجلة.
"دوت الخليج" تواصل مع مصدر مقرب من الفنان عمرو دياب لتأكيد أو نفي الخبر، لكنه رغم قربه من الهضبة نفى علمه بصحة الخبر، ولم يستطع تأكيده، ولكنه لم ينفه أيضا.
وأكد المصدر أن سبب الخلاف الحقيقي بين عمرو دياب ودينا الشربيني هو الحمل، وليس كل الأخبار المتداولة حول خلافهما، نافيا أن تكون الغيرة سببا، ونافيا أيضا رغبتها في إعلان زواجهما رسميا.
وأكد المصدر أن عمرو دياب متزوج من دينا الشربيني بعلم أسرتها وكل المقربين منهما، وسبق أن تحدثت دينا الشربيني عن حياتها الخاصة مع عمرو دياب في أحد البرامج الفنية، وإن لم تصفه بشكل واضح بأنه "زوجها" بناءً على اتفاق بينهما.
الخلاف بين عمرو دياب ودينا الشربيني
كانت دينا الشربيني قد اختلفت مع عمرو دياب، بعد سنوات من الحب والزواج، بسبب رغبتها في الحمل، أسوة بكل النساء، وهو ما رفضه الهضبة، حسبما أكد لنا المصدر المقرب منه.
آخر ظهور لـ عمرو دياب ودينا الشربيني
وكان أحدث ظهور للثنائي سويا في حفل عمرو دياب بمهرجان الجونة السينمائي التي انتهت فعالياته الشهر الماضي.
من ناحية أخرى، طرح عمرو دياب أغنيته الجديدة "الجو جميل"، وذلك عبر تطبيق "أنغامي" وهي من كلمات محمد القياتي، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد عادل، ميكس وماستر أمير محروس.
يذكر أن عمرو دياب طرح منذ فترة أغنيته الجديدة "أهي أهي"، التي يتعاون فيها مع المغنية اليونانية إيريني بابادوبلو، ومن كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي، وجرى تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا، بمشاركة عازفين أجانب، حيث شارك في العزف كل من إنريكي بيرمودز "جيتار فلامنكو"، ثانوس ستافريديس "أوكرديون"، ديميتريس لاباس "أوكرديون".
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