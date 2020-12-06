الحمل سبب الخلاف.. سر انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

تساءل كثيرون من رواد السوشيال ميديا عن سر رفض الفنان عمرو دياب الإنجاب من زوجته دينا الشربيني، وذلك بعد اتضاح الرؤية ومعرفة سبب الخلاف بين الثنائي الذي وصف دائما بأنه الأكثر رومانسية في الوسط الفني.

لماذا يرفض عمرو دياب الإنجاب من دينا الشربيني

مصدر مقرب من الهضبة عمرو دياب كشف لـ" دوت الخليج" تصوره عن سبب رفضه الإنجاب من دينا الشربيني، مؤكدا أنه تصوره الخاص وأنه لم يتحدث مع الهضبة في هذا الأمر الخاص.

المصدر قال إن سر سعادة عمرو دياب مع دينا الشربيني، أن كلا منهما كان متفرغا للآخر، من أجل إسعاده، وإسعاده فقط، دون وجود أي شيء آخر يمكن أن يشغل أحدهما عن الآخر، والمؤكد أن الأمر لن يصبح كذلك حال إنجاب دينا الشربيني، وأن الاهتمام بالزوج لن يكون على نفس الوتيرة.

السبب الثاني، حسب المصدر المقرب من عمرو دياب، أن عمرو دياب سبق له الإنجاب من زوجتيه الأوليين، المصرية شيرين رضا، والسعودية زينة عاشور، أي أن تجربة الإنجاب ليست جديدة عليه، وأنه جرب من قبل تجربة الأبوة، خلافا لـ دينا الشربيني التي لم يسبق لها الإنجاب أبدا، فضلا عن أنه لم يسبق لها حتى ارتداء فستان زفاف في العلن.

السبب الثالث، حسبما يقول المصدر، أن الإنجاب سيقتضي إعلان زواج عمرو دياب ودينا الشربيني رسميا، وهو أمر لم يفعله عمرو دياب ولا دينا الشربيني، إلا للمقربين فقط، ولكن بعيدا عن الجمهور والإعلام، حتى أن عددا من الصحف والمواقع لا تنشر اسم دينا الشربيني بوصف زوجة عمرو دياب بسبب عدم إعلانه رسميا.





ونفى المصدر أيضا معرفته بسبب إخفاء أمر زواج عمرو دياب ودينا الشربيني، رغم ظهورهما الدائم معا في العديد من المناسبات، العامة والخاصة.



حقيقة حمل دينا الشربيني من عمرو دياب

كانت إحدى المجلات اللبنانية نشرت خبرا يؤكد حمل الفنانة دينا الشربيني من زوجها النجم عمرو دياب، بعد الأنباء المتداولة مؤخرا عن انفصالهما لأسباب غير معلنة.



المجلة لم تكتف بنشر خبر الحمل فقط، وإنما أرفقتها بصور، لم يتسن التأكد من صحتها، وبدت الفنانة دينا الشربيني ببطن منتفخ نوعا ما، تأكيدا لخبر حملها حسب المجلة.