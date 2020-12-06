شاهد.. محمود حميدة في صورة جديدة من مهرجان القاهرة

نشر محمود حميدة صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، أثناء تواجده في حفل مهرجان القاهرة السينمائي.

وكان الفنان محمود حميدة قد كشف عن سر حبه إلى سيوة وأهلها، وكثرة زيارته لها، فقال عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "فيه شوية أسئلة بتتكرر هنا من السيد الجمهور، وحبيت أرد كل يوم كدة على سؤال لحد ما أعملكو قريبًا لايف".

وقال محمود حميدة إن سيوة منطقة نائية ومنعزلة وخدماتها ضعيفة في محافظة مرسى مطروح، ويهتم كثيرا بها وبأهلها، مشيرا إلى أنه يعرف الكثير من سكانها قائلا: "اعرف ناس كتير فيها وعلي رأي المثل ما خفي كان اعظم وأتمني إني أعرف كل الناس اللي في سيوة، كلهم ناس طيبين وأهل كرم وبرتاح عندهم.. بالإضافة إني شخص بميل الي الصحراء.. مش عارف إيه السبب! بقول علي نفسي شخص صحراوي يعني".